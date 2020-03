Més de 700 policies tenen coronavirus

Més de 700 agents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies autonòmiques i locals han resultat contagiats pel coronavirus, segons ha informat aquest dijous el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en roda de premsa al Palau de la Moncloa.









En resposta a les preguntes dels mitjans de comunicació, Grande-Marlaska ha facilitat aquesta dada, que fins ara no es coneixia, i ha assegurat que des del ministeri "se segueix el control de tots ells".





Així ho ha manifestat el ministre després d'afirmar que la "intenció" i la "principal preocupació" del seu departament és "dotar tots els agents dels equips de seguretat necessaris per realitzar-la", pel que ha dit que estan treballant amb la resta d'institucions de l'Estat per "proveir" policies i guàrdies civils del "conjunt d'equips de seguretat necessaris per realitzar-la".





En aquest sentit, Grande-Marlaska ha reiterat que Interior ha començat ja a repartir entre els agents una nova partida de 115.000 mascaretes homologades i que continuen treballant per "obtenir més i tancar els oportuns contractes".