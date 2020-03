Renfe només accepta pagar amb targeta a les taquilles de les estacions

Renfe només acceptarà el pagament amb targeta per a la compra de bitllets a les taquilles de les estacions a partir d'aquest divendres, 27 de març, com a mesura de prevenció davant el coronavirus i per respectar les recomanacions que realitzen les autoritats sanitàries.









La mesura, per la qual se suspèn el pagament en metàl·lic i que afecta la compra de tot tipus de bitllets, és "temporal", atès que s'aplicarà durant el període d'estat d'alarma, ha informat la companyia ferroviària.





En aquest sentit, Renfe recomana no obstant això a les persones que hagin de viatjar per les causes de força major contemplades en el decret d'estat d'alarma que comprin els bitllets a través del seu web o de l'App, o bé a les màquines 'auto venda' de les estacions.