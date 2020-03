CaixaBank modifica la política de dividends

El Consell d'Administració de CaixaBank ha acordat reduir el dividend en efectiu proposat per a l'exercici 2019 a 0,07 euros per acció des dels 0,15 euros per acció, amb motiu de les noves mesures a causa de l'expansió del coronavirus.

















Segons ha explicat en un comunicat, "l'expansió del COVID-19 i les mesures adoptades per les autoritats per frenar la seva propagació tindran un impacte en l'economia global que s'espera sigui curt en el temps, però molt sever".





CaixaBank asegura que té solvència i que afronta amb confiança el nou escenari econòmic. En aquest sentit, preveu facilitar la concessió de crèdit "en coordinació amb els esquemes de garanties estatals establerts per les autoritats espanyoles i portugueses, fent, alhora, un eficient ús del capital que proporcioni un adequat retorn als accionistes".





"Amb l'objectiu d'acomodar la posició del banc al nou entorn, i en un exercici de prudència i responsabilitat social, el Consell d'Administració celebrat durant el dia d'avui ha acordat reduir el dividend en efectiu proposat per a l'exercici 2019 a 0,07 euros per acció des dels 0,15 euros per acció (que es pagaran el proper 15 d'abril), fet que suposa un “pay-out” del 24,6%, sent aquesta l'única remuneració a l'accionista prevista amb càrrec a l'exercici 2019", ha destacat.





S'ha modificat també la política de dividends per a l'exercici 2020 consistent en la distribució d'un dividend en efectiu superior al 50% del benefici net reportat, passant a la distribució d'un dividend en efectiu no superior al 30% del benefici net reportat.





D'altra banda, el Consell ha acordat reduir a l'11,5% l'objectiu de la ràtio de solvència CET1, i deixar sense efecte l'objectiu d'una ràtio CET1 del 12% més un marge addicional (“buffer”) de l'1% que estava destinat a absorbir els impactes de la implementació dels desenvolupaments de Basilea (Basilea IV) i altres impactes regulatoris, la implementació dels quals ara s'estima que serà endarrerida en el temps.





El Consell també ha manifestat la seva voluntat de distribuir en el futur l'excés de capital per damunt de la ràtio de solvència CET1 del 12% en forma de dividend extraordinari i/o recompra d'accions. Aquesta distribució extraordinària de capital estarà condicionada al retorn de la situació macroeconòmica en què opera el banc a un entorn de normalitat i no s'efectuarà abans de 2021.





El Consell d'Administració del banc ha acordat desconvocar la Junta General Ordinària d'Accionistes l’anunci de la qual es va publicar el passat 20 de febrer de 2020 i la celebració de la qual estava prevista els dies 2 i 3 d'abril de 2020 en primera i segona convocatòria, respectivament.





Tan aviat com el Consell d'Administració acordi una nova convocatòria de la Junta General Ordinària d'Accionistes, s'informarà al mercat.





D'altra banda, el Conseller Delegat, Gonzalo Gortázar, ha anunciat la seva renúncia a la remuneració variable corresponent a l'any 2020. Tant en el que correspon al bonus anual com a la part corresponent a l'any 2020 del Pla d'Incentius Anuals a Llarg Termini.