Mor l'actor Mark Blum de 'Cocodril Dundee' als 69 anys per coronavirus

L'actor Mark Blum, conegut pels seus papers en la pel·lícula 'Cocodril Dundee' o a la sèrie 'You', ha mort als 69 anys per complicacions derivades del coronavirus.





"Amb profunda pena escric per compartir la notícia que el nostre amic i ex membre de la junta, Mark Blum, va morir com a resultat de les complicacions del coronavirus", ha comunicat la vicepresidenta de l'sindicat d'actors SAG-AFTRA, Rebecca Damon, en una publicació en xarxes socials, en què també ha destacat d'ell que era "un actor talentós, mestre, un amic lleial i un humà bell".





Blum, amb una gran experiència en el teatre, es va donar a conèixer gràcies al seu paper de Richard Manson a la pel·lícula 'Cocodril Dundee' (1986), encara que també va brillar en altres comèdies com 'Buscant la Susan desesperadament' (1985) o el drama 'Entre amigues' (1986), entre d'altres.





Per a televisió, l'intèrpret va treballar a 'New Amsterdam' (2008), 'Mozart in the Jungle' (2014) o, més recent, en la ficció de Netflix 'You' (2018).