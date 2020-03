Sánchez demana a la UE una resposta econòmica potent: "Els errors de 2008 van sembrar desafecció"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dijous, al Consell Europeu que s'ha celebrat per videoconferència, que la UE doni una resposta econòmica potent a la crisi del coronavirus, i que no repeteixi els errors del 2008, que "van sembrar llavors de desafecció i divisió amb el projecte europeu i van provocar l'ascens del populisme".





Així ho ha assenyalat el Palau de la Moncloa en una nota de premsa a terme de Consell Europeu, ja que Sánchez no ha comparegut davant els periodistes, tampoc per via telemàtica.

En ella, el Govern ha confirmat que Sánchez, juntament amb el seu col·lega italià i altres països, han exigit un mandat clar a l'Eurogrup i propostes concretes de finançament a mitjà i llarg

termini, tal com havien avançat diferents fonts comunitàries. Finalment, el Consell Europeu ha decidit donar un termini de dues setmanes a l'Eurogrup per presentar aquesta nova proposta.





Aquest dimecres, Sánchez i vuit governants europeus --de França, Itàlia, Luxemburg, Irlanda, Itàlia, Grècia, Eslovènia i Portugal-- van escriure una carta al president del Consell Europeu, Charles Michel, per reclamar un instrument de deute comú que sigui emès per una institució europea per obtenir fons al mercat en benefici de tots els estats membres perquè financin les polítiques sanitàries i econòmiques necessàries.









Segons han explicat fonts de l'Executiu, la filosofia amb la qual Espanya afronta aquesta situació és la que no es pot tornar a optar per la via d'austeritat de l'última crisi, condicionant les ajudes a polítiques d'ajust en la despesa pública, perquè això condemnaria als països a una altra dècada perduda.





Espanya és partidària de trobar eines que permetin als països de la UE mutualitzar riscos, sigui en forma de coronabons o un altre mecanisme, cosa que no volen ni Alemanya, ni Països Baixos, ni Àustria ni Finlàndia. "Això no és 2008, això no va de països virtuosos i malgastadors, això és un xoc sistèmic", va dir dimecres a CNN la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya.





Així, Sánchez ha demanat als seus col·legues que aprenguin dels errors de 2008: "Si no proposem ara una resposta unificada, potent i eficaç a aquesta crisi econòmica, no només l'impacte serà més dur, sinó que els seus efectes duraran més temps i estarem posant en perill tot el projecte europeu", ha avisat.





D'altra banda, el cap de l'Executiu ha apostat per un pla de reconstrucció que permeti reforçar els mecanismes de l'estat europeu de benestar, i desenvolupar mecanismes de resiliència a través de les polítiques de cohesió, el que ha estat recollit en les conclusions del Consell Europeu. També ha plantejat millorar l'efectivitat de les polítiques industrials a través de la digitalització i l'establiment de cadenes de valor segures.





L'Executiu espanyol ha recalcat, d'altra banda, que els caps d'Estat i Govern europeus segueixen centrant també les seves prioritats a limitar la propagació de virus, garantir el subministrament d'equips mèdics, promoure la investigació per aconseguir una vacuna i oferir una solució als ciutadans de la UE que es troben en l'actualitat en tercers països.