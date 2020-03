Viatges El Corte Inglés no garanteix el reemborsament de les cancel·lacions

La pandèmia del coronavirus ha provocat una forta caiguda del sector turístic perquè l'estat d'alarma no permet viatjar i perquè prop d'un centenar de països han tancat les fronteres amb Espanya.







Això ha portat milions de ciutadans a voler cancel·lar els seus propers viatges davant el temor de no realitzar-los i cada companyia gestiona aquests tràmits segons les seves normes. En algun cas ofereix la devolució total del bitllet o del paquet, en altres cas dóna algun bo per gastar en el proper viatge o en altres es poden canviar les dates sense cost addicional.





L'agència de viatges d'El Corte Inglés no es fa càrrec del reemborsament si l'aerolínia es nega a retornar l'import, i això ha motivat el descontentament i la indignació dels clients que confiaven que comprar el seu bitllet en una agència els donava més avantatges gestionar-lo ells mateixos des d'Internet.





Segons han explicat alguns dels afectats, a partir d'ara consideren un "error" que comprar en una agència de viatges sigui més segur que fer-ho un mateix des de la pàgina web de la companyia aèria.





En algun cas, els viatgers van adquirir l'assegurança Premium, però aquesta no es fa càrrec de cancel·lacions per pandèmia, de manera que se senten clarament estafats.





És el cas d'una viatgera que havia de volar al Perú. Des de mitjans de març el Govern peruà limita l'arribada de viatgers espanyols. La companyia Latam no torna els diners, així que El Corte Inglés al·lega que tampoc pot retornar-los. Hi ha centenars o milers de casos d'aquest tipus.









L'agència permet tramitar la queixa, demanar els diners a l'aerolínia i esperar la resposta de la companyia per, si aquesta accedeix a el reemborsament, tornar l'import al viatger. Això pot durar fins a dos mesos previsiblement.





Aquesta situació arriba en un mal moment per a El Corte Inglés, que ha presentat davant el Ministeri de Treball un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causa de força major per a 25.900 empleats del grup amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel Covid -19.





Aquesta mesura arriba després que el seu vaixell insígnia, l'edifici de la Castellana a Madrid al costat de Nous Ministeris i l'Estadi Santiago Bernabéu, registrés una caiguda del 18,9% en la xifra de facturació en el que va de març. Els mals pronòstics per a la signatura han obligat a prendre aquesta mesura excepcional per salvar els mobles abans que arribi l'estiu i es reactivi el consum.





El Corte Inglés ha precisat que el seu objectiu és "mantenir l'ocupació" i que es tracta d'una "mesura temporal" que tindrà una durada de 14 dies comptats des de la data de publicació de Reial Decret, i la seva ampliació vindrà determinada pel temps que duri l'actual estat d'alarma implantat a Espanya.





En concret, es veuran afectats 22.000 treballadors d'El Corte Inglés, 2.000 de l'ensenya de moda Sfera i 1.900 de la filial Viatges El Corte Inglés.