Quants malalts de coronavirus hi ha?

Quan escoltem que s'estan prenent mesures per atendre totes les trucades telefòniques els autors sospiten que poden tenir coronavirus, a més d'un se li queda cara de tonto/a, si tenim en compte que algunes persones porten més d'una setmana trucant, els prenen nota i després es fa el silenci dels facultatius que han de contactar amb els malalts per tranquil·litzar-los, o convidar-los a que vagin a un hospital. No és un fet puntual, s'està donant cada dia, per a desesperació de la ciutadania.





Potser per aquest fet de no atendre les trucades, no em crec les dades de contagiats i morts que estan donant les autoritats catalanes, que és la comunitat on visc. De la resta d'Espanya no puc opinar, em falten dades.





Estic convençuda que, si cada dia atenguessin les trucades, el nombre d'infectats pujaria com l'escuma, no per alarmar, és la trista realitat que fa desconfiar de les dades oficials. El mateix està succeint amb les persones mortes els cossos de les quals comencen a amuntegar-se, on? Mentre les empreses funeràries estan fent el gran negoci amb aquelles famílies que no tenen contractada una assegurança de defunció. En qualsevol situació de desgràcia sempre hi ha qui fa negoci, no tots, cal aclarir-ho, però sí que hi ha espavilats amb les desgràcies alienes.









Tenim notícies de que a l'hospital de Viladecans, que atén poblacions del propi municipi més Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent, en els últims dies, el nombre de morts és d'entre 9 i 10 diaris. No es donen aquestes xifres oficials, però sabem que el personal que treballa al centre sanitari està espantat i nerviós, i es veu impotent. Cada dia s'estén el desànim entre ells davant la situació desesperant, com la qualifiquen. Alguna cosa caldrà fer, no es pot seguir per aquest camí, la depressió està afectant també, per molt que els professionals intentin recuperar-se dels esdeveniments i per molt professionals que siguin, ningú ho posa en dubte. Necessiten més material, més recursos humans.





Perquè les urgències no se segueixin col·lapsant com ja ho estan, seria bo que, d'una vegada, les trucades telefòniques de la ciutadania siguin contestades pels metges. Seria el millor que podria succeir si el que es vol és tranquil·litzar-los; la resta és posar pegats i sembrar els dubtes entre tots. Set dies perquè els tornin la trucada als malalts i encara no s'ha produït, és realment al·lucinant i suggereix quants malalts realment hi ha i no estan comptabilitzats? Quants d'aquests podran sobreviure a la bestiola? Entraran en les estadístiques? Són moltes les preguntes que es fan els que estan cansats de trucar sense que les seves peticions siguin ateses. Menys burocràcia i més efectivitat a l'hora de contractar personal i donar-li entrada a tots aquells voluntaris que estan esperant a ser cridats per contribuir a la millora dels serveis.





Quants malalts de coronavirus hi ha realment? Aquesta és la pregunta que ens fem tots.