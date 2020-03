Els economistes demanen més mesures per evitar la fallida d'autònoms i pimes durant la pandèmia

El Consell General d'Economistes d'Espanya (CGE), a través del seu òrgan especialitzat REFOR (Registre d'Economistes Forenses), ha demanat aquest divendres ampliar la segona oportunitat per persones físiques, autònoms i emprenedors fins a una determinada dimensió davant la situació extraordinària provocada per la crisi del coronavirus.





Els economistes defensen que l'actual crisi exigeix solucions "més profundes" que puguin beneficiar fonamentalment a aquests col·lectius, així com a 'startups', micropimes i petites empreses.





"Donades les circumstàncies actuals, seria favorable una regulació addicional que impulsi la segona oportunitat, ja que els afectats més vulnerables són les persones físiques en situació desfavorida, els autònoms i els petits emprenedors. Incloure a les persones naturals amb menys recursos, a les persones físiques empresaris i potenciar en aquests moments aquesta solució a la insolvència podria afavorir una sortida més airosa de la crisi per a aquests col·lectius", ha destacat el president del CGE, Valentín Pich.





Els economistes també demanen potenciar els acords de refinançament per a pimes, actualment més pensats per a grans i mitjanes empreses, per al que consideren necessari la col·laboració d'empreses, creditors, entitats bancàries i crèdit públic, entre d'altres agents.





Al mateix temps, aposten per impulsar altres solucions relacionades amb el concurs de creditors, com l'acord extrajudicial de pagaments i la proposta anticipada de conveni, ja que estan "poc utilitzades per les empreses i suposen una altra alternativa a tenir en consideració en la situació actual".





Els economistes reclamen més mesures de suport als jutjats mercantils, amb la creació de gabinets de crisi; l'increment de la dotació d'equips que afavoreixin la justícia telemàtica; l'extensió dels sistemes de presentació electrònica de documentació als jutjats de determinades comunitats autònomes amb sistemes propis per a tots els administradors concursals, i que aquests sistemes estiguin coordinats per a tot el territori nacional, de manera que es puguin realitzar-se amb urgència i de forma generalitzada els tràmits electrònics a distància.





El CGE veu necessari també agilitar la publicació del text refós de la Llei Concursal i transposar amb urgència aspectes de millora de la Directiva de Insolvència, entre ells l'ampliació d'acords de refinançament, reestructuració, millora de la segona oportunitat i limitació de privilegis del crèdit públic.





En aquest sentit, el president del REFOR, Alfred Albiol, s'ha mostrat favorable a que les solucions preconcursals establertes en el decret sobre l'impacte econòmic i social del Covid-19, com els acords de refinançament, s'incloguessin en l'extensió de la moratòria de dos mesos des de la fi de l'estat d'alarma. Albiol recorda que la Directiva d'insolvència permet fins i tot una extensió de fins a dotze mesos d'un possible blindatge preconcursal.