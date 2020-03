El Govern central permet dispensar alguns fàrmacs hospitalaris fora de l'hospital a no ingressats

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat una nova ordre, dictada pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, per la qual permet, de forma excepcional i mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus, dispensar alguns fàrmacs hospitalaris fora de les dependències de l'hospital a pacients que no estiguin ingressats.





En concret, segons la nova normativa, es permet que l'òrgan competent en matèria de prestació farmacèutica de la Comunitat Autònoma estableixi les mesures oportunes per garantir la dispensació dels medicaments de dispensació hospitalària sense que hagin de ser dispensats a les dependències de l'hospital.









De la mateixa manera, Sanitat permet que les autonomies duguin a terme les iniciatives que considerin necessàries per administrar medicaments d'ús hospitalari fora de centre hospitalari, sempre que les condicions del pacient, de la malaltia, del medicament o de la situació epidemiològica així ho aconsellin.





Pel que fa a la dispensació de medicació en assajos clínics, l'ordre assenyala que, de forma excepcional, l'òrgan competent en matèria de prestació farmacèutica de la Comunitat Autònoma podrà establir les mesures oportunes perquè els pacients que participin en un assaig clínic rebin la medicació al seu domicili.





En aquest cas, l'òrgan competent de la comunitat autònoma pot determinar que els promotors de l'assaig clínic proporcionin la logística necessària, sota la direcció del servei de Farmàcia corresponent i l'investigador principal de l'assaig clínic.





No obstant això, els serveis de farmàcia hospitalària no podran dispensar medicaments de dispensació hospitalària per a més de dos mesos de tractament, tot i que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris pot reduir aquest període a un mes en el cas d'aquells medicaments en els quals es consideri necessari preservar la seva disponibilitat.





El límit previst en aquest cas no s'aplicarà a la medicació dispensada en assaigs clínics, i es recomana en aquest cas que el pacient rebi, amb caràcter general, una quantitat de medicament que permeti cobrir un període major de tractament que l'habitual.





Les autoritats competents de cada comunitat autònoma, segons assenyala l'ordre, poden dictar les resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que, en l'esfera específica de la seva actuació, siguin necessàries per garantir l'eficàcia del que disposa la mateixa.