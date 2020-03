L'última de Bolsonaro: "el brasiler no es contagia perquè busseja per clavagueres i no li passa res"

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha tornat a minimitzar aquest dijous l'abast de la pandèmia de coronavirus al país, i s'ha mostrat tranquil, malgrat les últimes xifres de morts i contagis, afirmant que el brasiler no es contagia perquè és capaç de "bussejar en una clavaguera, sortir i no passa res".





El Brasil ha confirmat aquest dijous que el virus ha ocasionat ja 77 morts, la qual cosa suposa un augment del 35 per cent pel que fa al dia anterior, i 2.915 casos de contagi.





Les autoritats sanitàries no han volgut vaticinar perspectives per al mes que ve, però han alertat que els propers 30 dies seran molt difícils, perquè probablement el país, han dit, es trobarà en "una fase crítica" de la pandèmia.





No obstant això, el president brasiler, en contraposició a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha tornat a mostrar-se escèptic en relació a decretar la quarentena obligatòria al país com a mesura per prevenir que el nombre de contagis segueixi augmentant en gran nombre.









Així, encara sabent que aquesta és també la recomanació del seu ministre de Salut, Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro ha sentenciat que "la quarentena ha de començar per la pròpia família, el brasiler ha d'aprendre a cuidar de si mateix".





Bolsonaro s'ha manifestat en aquests termes a la seva sortida del Palau de l'Alvorada, on ha respost les preguntes dels mitjans, els qui li han qüestionat sobre la possibilitat que el Brasil pugui aconseguir xifres similars a les dels Estats Units, després que en un mes s'hagi convertit al país del món amb més casos de coronavirus, amb més de 84.000 contagis.





"Crec que que no arribarem a aquest punt. El brasiler ha de ser estudiat. Ell no es contagia. El pot veure saltar a una clavaguera, bussejar, veritat? I mai li passa res. Jo crec que que hi ha molta gent que ja s'ha contagiat al Brasil i ja té els anticossos que ajuden al fet que no segueixi proliferant", ha asseverat.





Finalment, el mandatari d'extrema dreta ha anunciat que el Govern oferirà ajudes als treballadors informals durant el temps que duri la crisi sanitària, i que podran aconseguir fins a 600 reals brasilers, (uns 110 euros), segons ha informat el diari 'Folha de Sao Paulo'.