Joan Pera llança un missatge d'esperança per un Dia Mundial de Teatre... sense teatres

Avui, 27 de març, se celebra el Dia Mundial de Teatre amb tots els locals d'espectacles tancats a causa de la pandèmia del coronavirus. Una situació autènticament dramàtica que de ben segur hi haurà de provocar -està provocant ja- catastròfiques conseqüències en "l'art més democràtic del món" com diu Joan Pera en el seu missatge d'aquesta jornada, que comparteix protagonisme amb el de dramaturg pakistanès Shahid Nadeem.





"Algun déu de la tragèdia grega ens ha castigat" diu Pera, qui, sense renunciar al seu tradicional sentit de l'humor, afegeix que aquesta situació "encara és més dura per als actors veterans com jo, acostumats a fer tots els papers, i que ara ens condemnen a fer el de persona gran en situació de risc a punt d'enxampar un virus maligne, perquè aquest paper mai ho sabrem fer, sempre ens faltaran assajos i malgrat que és tan fàcil, no s'ha de fer res!". "Només serà un malson", afegeix, i llança un missatge esperançador i estimulant. "El teatre és ple d'herois de la vida real i de comèdia, drama i tragèdia, i com tots els herois, abatrem a l'enemic, sortirem victoriosos i aviat, quan es torni a alçar el teló, tots estarem a punt per oferir als el públic la nostra feina i tots junts tornarem a riure, a emocionar, a comunicar sentiments, vicis i virtuts i el teatre tornarà a ser la més bella, real i autèntica expressió del poble".









Per la seva banda Shahid Nadeem ha dit «El teatre té un paper, un paper noble, per dinamitzar i mobilitzar la humanitat per aixecar-se de la seva descens a l'abisme».





Pel que fa a la Societat General d'Autors i Editors ha volgut, des dels Premis Max i la Fundació SGAE celebrar també aquest dia amb una iniciativa que s'ha llançat a les xarxes socials. "El teatre -diu l'entitat- sempre ha estat la nostra casa i, en aquests moments durs de confinament, pot ser la vàlvula de fuga que ens faci volar. Per això, animem a tots els teatrers i teatres a explicar per què el teatre ens fa somiar. Puja el teu vídeo a les xarxes socials amb l'etiqueta #DíaMundialdelTeatro i participa".





I el Teatre de la Zarzuela posa a disposició de tots algunes de les seves més reeixides produccions de les últimes temporades. Aquesta és la llista completa de títols amb els seus enllaços:





- 24 HORES MINTIENDO de Francisco Alonso





https://www.youtube.com/watch?v=QwL50X68YkQ&list=PLGLWpLsLZlD3yQMXSUlr1j-8vWrBzctc-&index=11&t=703s





- KATIUSKA de Pablo Sorozábal





https://www.youtube.com/watch?v=uOybl5IJLa8&list=PLGLWpLsLZlD3yQMXSUlr1j-8vWrBzctc-&index=10&t=0s





- LA CASA DE BERNARDA ALBA de Miquel Ortega





https://www.youtube.com/watch?v=z0MWgv-CNcc&list=PLGLWpLsLZlD3yQMXSUlr1j-8vWrBzctc-&index=9&t=5249s





- EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO de Joaquín Gaztambide (febrer de 2019)





https://www.youtube.com/watch?v=FsjBueP1uyE&list=PLGLWpLsLZlD3yQMXSUlr1j-8vWrBzctc-&index=7&t=2509s





- LA VERBENA DE LA PALOMA de Tomás Bretón (març de 2019). Projecte Esbarzer Sarsuela feta per joves i per a joves





https://www.youtube.com/watch?v=VhwDGRh6NBQ&list=PLGLWpLsLZlD3yQMXSUlr1j-8vWrBzctc-&index=8&t=0s





- EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS de Francisco Asenjo Barbieri (abril de 2019)





https://www.youtube.com/watch?v=9K-Jfx0HNfE&list=PLGLWpLsLZlD3yQMXSUlr1j-8vWrBzctc-&index=6&t=1272s





- DOÑA FRANCISQUITA d'Amadeu Vives (maig de 2019)





https://www.youtube.com/watch?v=MZ9hgW6mIL4&list=PLGLWpLsLZlD3yQMXSUlr1j-8vWrBzctc-&index=5&t=6712s





- HOMENATGE A MONTSERRAT CABALLÉ, Gala Lírica (setembre de 2019)





https://www.youtube.com/watch?

v = iDVjcKhJmMU & list = PLGLWpLsLZlD0DY_me_u3zPxXi5DD3eeZB & index = 2 & t = 2741s





- EL CASERÍO de Jesús Guridi (octubre de 2019)





https://www.youtube.com/watch?v=Go_5nLTSLyY&list=PLGLWpLsLZlD3yQMXSUlr1j-8vWrBzctc-&index=3





- TRES SOMBREROS DE COPA de Ricardo Llorca (novembre de 2019)





https://www.youtube.com/watch?v=KJL2dERkd3M&list=PLGLWpLsLZlD3yQMXSUlr1j-8vWrBzctc-&index=2





- CECILIA VALDÉS de Gonzalo Roig (febrer de 2020)





https://www.youtube.com/watch?v=QYRARfeHTH0&list=PLGLWpLsLZlD3yQMXSUlr1j-8vWrBzctc-&index=1





- AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE de Federico Chueca (març de 2020). Projecte Zarza - Zarzuela feta per joves i per a joves





https://www.youtube.com/watch?v=OqArGDPoswE&t=2564s