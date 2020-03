El Consell de Ministres estudia fórmules per restringir els acomiadaments temporalment

El Consell de Ministres d'aquest divendres està estudiant diferents fórmules per restringir els acomiadaments a Espanya de manera temporal davant la situació extraordinària en què ha derivat la crisi del coronavirus, segons han informat fonts del Ministeri de Treball i Economia Social.





Els secretaris generals de CC.OO. i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, van denunciar ahir que s'han produït al voltant d'un milió d'acomiadaments individuals per la pandèmia del Covid-19 i el tancament d'activitats decretat en l'estat d'alarma i van demanar al Govern que els "dificultés" perquè hi ha empreses que no estan recorrent a l'alternativa que se'ls ha ofert: els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs).





Els sindicats van fer arribar aquesta petició al Govern fa dies, encara que sense oferir-li una fórmula tancada al respecte. En una roda de premsa celebrada ahir, els líders sindicals han precisat que plantegen tres vies diferents per limitar els acomiadaments a Espanya i van instar a l'Executiu a adoptar una o diverses d'elles.









En concret, CC.OO. i UGT proposen una moratòria a la italiana (el país alpí ha prohibit acomiadar durant dos mesos); elevar la indemnització per acomiadament a 45 dies per any treballat, amb un mínim equivalent a un salari mínim interprofessional (SMI), i/o condicionar les ajudes i subvencions que s'han establert per a les empreses (per exemple els avals per proporcionar-liquiditat) a que no acomiadin treballadors.





El Consell de Ministres d'aquest divendres, segons les mateixes fonts, també està analitzant el model de tramesa de dades al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) que han d'omplir les empreses quan realitzen un ERTO, per tal d'agilitzar el procediment. Es descarta modificar els terminis establerts en el decret de la setmana passada (cinc dies en el cas dels ERTOs de força major) i que el silenci administratiu suposi aprovació de l'expedient.





Així mateix, les fonts consultades han indicat que el Consell de Ministres està estudiant també el manteniment de l'activitat en centres sanitaris i centres d'atenció a persones grans.