El JEMAD informa que hi ha 172 militars infectats per coronavirus

El Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, ha informat aquest divendres que hi ha un total de 172 militars infectats pel coronavirus en el si de les Forces Armades espanyoles.





El JEMAD ha ofert per primera vegada la dada de militars 'positius' de COVID-19 en la roda de premsa de Palau de la Moncloa, encara que no ha concretat el nombre d'efectius en quarantena perquè és molt variable segons els dies. Aquesta xifra ha reconegut que "bastant baixa" i per tant no afecta l'operativitat de les Forces Armades.





Les Forces Armades compten ja amb més de 3.400 militars implicats en l'Operació Balmis de lluita contra el coronavirus en tasques molt variades com desinfecció de zones crítiques, seguretat, informació o tasques logístiques.





Aquest divendres tenen previst actuar a 160 localitats de tota la geografia. En total, les Forces Armades han actuat en més de 500 localitats espanyoles des que es van implicar en la lluita contra el COVID-19.









Continuen amb la desinfecció de nombroses infraestructures crítiques i serveis essencials i aquest divendres destaca com a novetat la intervenció en tres tallers en què es fabriquen màscares.





A més segueixen presents als aeroports de Gran Canària, Sevilla i Màlaga; sis estacions de ferrocarril: Irun, Huelva, Sevilla, Còrdova, Granada i Montilla; vuit hospitals, 18 centres de salut i 116 residències de gent gran.





Durant les últimes setmanes els militars han desinfectat ja un total de 90 hospitals, 70 centres salut i al voltant de 900 residències de gent gran.





També continuen amb el suport a centres per a persones sense llar i el transport de material sanitari, així com la col·laboració de la Guàrdia Reial amb el Banc d'Aliments de Madrid.





En l'àmbit sanitari, les Forces Armades s'han adequat al pàrquing interior de l'Hospital Militar de Saragossa, així com instal·lacions de l'aquarterament La Costa de Tenerife per a la realització de test ràpids de detecció del COVID-19.