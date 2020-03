La PAH demana a Colau més claredat en els requisits per condonar lloguer de pisos públics

La PAH de Barcelona ha demanat aquest divendres a l'Ajuntament "aclarir millor els criteris i requisits" que han de complir les famílies per beneficiar-se de la condonació de les quotes del lloguer dels habitatges del seu parc públic durant els mesos d'abril, maig i juny.





En un comunicat, l'entitat ha demanat que la burocràcia "no sigui una excusa" per no dur a terme aquesta mesura, i ha demanat agilitat i recursos per fer front a l'allau de tramitacions que preveuen quan finalitzi l'estat d'alarma.









Segons el consistori, un total de 8.748 famílies que viuen de lloguer en habitatges gestionats per l'Institut Municipal d'Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) no tornaran a pagar el lloguer fins al mes de juliol: "Que cap família es pugui veure perjudicada per aquests tràmits i es vegi obligada a realitzar un impagament abans de poder completar el procediment", ha conclòs la PAH Barcelona.