Mossos desplega de nou 200 controls per evitar desplaçaments al cap de setmana

Els Mossos d'Esquadra han desplegat a partir del matí d'aquest divendres 200 controls en carreteres i autopistes per evitar desplaçaments a segones residències el cap de setmana, com ja va fer la setmana passada.





El cos ha explicat en un comunicat aquest divendres que uns mil efectius treballaran en els controls, que s'emmarquen en el dispositiu Oris, dissenyat per fer complir les restriccions decretades per l'estat d'alarma.









Les sancions per infringir les restriccions a la mobilitat són d'entre 600 i 30.000 euros, i els Mossos han advertit que "identificaran i denunciaran a totes aquelles persones que circulin sense cap motiu que preveu la normativa vigent".





A més dels controls en carreteres i autopistes, la policia catalana també sancionarà als que facin activitats a l'aire lliure "com esquiar, passejar, fer esport, anar amb bicicleta o practicar running".





El cos demana complir amb les restriccions i no sortir de casa "a no ser per causes de força major o les que es preveuen legalment", i apel·la a la responsabilitat davant l'emergència.