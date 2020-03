Csif denuncia als serveis penitenciaris de Catalunya davant Inspecció de Treball

El sindicat Csif ha denunciat a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Conselleria de Justícia de la Generalitat davant la Inspecció de Treball perquè considera insuficients les mesures de protecció a les presons de Catalunya davant la pandèmia de coronavirus.





La denúncia presentada dijous es refereix a la manca d'equips de protecció individual i critica una "desinfecció inexistent o insuficient dels espais habitats per interns i/o funcionaris".

El sindicat assegura que les condicions a les presons catalanes contravenen la Llei de prevenció de riscos laborals així com la normativa relacionada amb la protecció dels treballadors contra els riscos biològics.









A més, denuncia l'incompliment del reglament sobre l'ús dels treballadors d'equips de protecció individual, com guants i mascaretes.





En un comunicat aquest divendres, el sindicat ha considerat que el Covid-19 s'ha convertit "en una amenaça per a l'estabilitat" del sistema penitenciari de Catalunya.





Considera que l'acció de la Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima davant la pandèmia "ha estat erràtica, imprevisible, improvisadora, defectuosa i amb una manca de sensibilitat cap al col·lectiu de treballadors de presons sense precedents".





Per la seva banda, la Conselleria ha explicat que a partir del 18 de març va repartir mascaretes a tots els funcionaris de presons i que ha pres mesures per evitar contagis com substituir els vis-a-vis per videotrucades i que els presos en tercer grau puguin passar tota la setmana a casa seva, per limitar les entrades i sortides dels centres.