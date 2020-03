El Govern suspèn l'execució de contractes d'obres de la Generalitat

El Govern ha suspès aquest divendres l'execució de contractes d'obres de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic durant la vigència de l'estat d'alarma pel coronavirus, ha anunciat la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, després d'un Consell Executiu extraordinari.





En roda de premsa telemàtica, Budó ha destacat que la Generalitat es farà càrrec de les despeses --com els generats per llocs de treball, lloguer de maquinària, fiances i assegurances--, i ha detallat que hi havia 37 obres de la Generalitat en marxa abans de l'estat d'alarma: 17 es van paralitzar voluntàriament, i ara podran aturar la resta, que seguia funcionant.









Budó, que no ha detallat el cost que representarà aquesta mesura per a la Generalitat, ha dit a preguntes dels mitjans que el Govern va decretar la paralització d'obres públiques però que, després, el Govern central va promoure un Reial decret que preveia que es podien suspendre si l'empresa privada optava per fer-ho: "el Reial Decret de l'Estat va fer recular el que havíem decretat".





Ara, el Govern ha adaptat la normativa per poder suspendre obres públiques "estiguin o no d'acord els contractistes", si no són contractes d'emergència, bàsics o estratègics, ha afegit Budó, que ha retret al Govern municipal d'Ada Colau que critiqués que no paralitzés obres mentre demanaven el confinament total, quan va ser aquesta decisió de govern espanyol la que l'hi va impedir, segons ella.





Preguntada per si el Govern es planteja desobeir indicacions de Govern de Pedro Sánchez, Budó ha replicat que la Generalitat defensa la col·laboració i la cooperació entre executius per buscar la millor resposta per a la ciutadania --que el Govern creu que hauria de passar pel confinament total de la població-.





"Perquè volem treballar des de la col·laboració i la cooperació, demanem al Govern de l'Estat espanyol que reverteixi la decisió que va prendre de recentralitzar competències" per gestionar la crisi pel coronavirus i les mesures per intentar contenir el seu contagi.





ACORDS DEL GOVERN





Budó ha destacat que el Govern ha acordat també recuperar i pagar el complement de productivitat al personal sanitari a l'abril: la mesura ja estava inclosa en els Pressupostos catalans per al 2020 que impulsa el Govern, però no s'han aprovat --es preveien votar al Parlament però el ple es va suspendre pel coronavirus--.





També ha aprovat regular la suspensió de les assemblees generals d'entitats esportives; solucions per a l'àmbit de societats cooperatives i juntes de propietaris --com ampliació de terminis i l'acceptació de reunions per teleconferència--, i estendre els efectes de força major a esdeveniments culturals previstos després l'estat d'alarma però la preparació de la qual requereixi treballs durant aquest , cosa que dependrà de la Conselleria de Cultura.