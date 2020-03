Igualada ultima una residència sanitaritzada i un complex esportiu com a hospital de campanya

L'alcalde d'Igualada (Barcelona), Marc Castells, ha anunciat aquest divendres l'activació de les obres per a ultimar la posada en marxa d'una residència Sanitaritzada --l'antiga mútua igualadina- per si fos necessari així com l'adaptació del complex esportiu Les Comes com a possible hospital de campanya.





En roda de premsa, ha explicat que les obres de la residència s'havien aturat en el seu moment donat que tots els que hi treballaven eren de fora de la ciutat, però van considerar important acabar-la el més aviat possible en nom de la "prevenció" amb la que volen actuar.





Amb la previsió d'obrir-la el 10 d'abril, la residència pot albergar 90 llits, una xifra ampliable, i pot fer funció de residència Sanitaritzada.





"Esperem no haver de fer-la servir"; ha recalcat Castells, tot i advertir que, donat que arriben entre 20 i 30 casos diaris a l'Hospital d'Igualada, pot ser que no puguin atendre tots els ciutadans que requereixin tractament contra el coronavirus.





En relació aL complex esportiu Les Comes, aquest divendres han començat les obres per convertir-lo en un hospital de campanya amb l'assessorament de Metges sense Fronteres i altres entitats de l'àmbit de la saluda i dels cossos d'emergències, i preveuen que estigui operatiu a partir de dilluns.









El responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Igualada, Josep Boix, ha explicat que convertiran la pista de bàsquet del pavelló en zona hospitalària, i que la resta de l'espai s'utilitzarà per a l'entrada i sortida de professionals i mercaderies.





La pista de bàsquet, que té calefacció radiant, es pot dividir en tres espais diferents i pot albergar un centenar de llits, xifra ampliable, i s'estan habilitant els punts de llum, les zones wifi i per on entraran els professionals, les mercaderies, els serveis de neteja i d'alimentació, entre d'altres.





NO CONTEMPLEN DEMANAR AJUDA A L'EXÈRCIT





Malgrat que la Conca d'Òdena té un dels índexs de mortalitat més alt pel coronavirus, Castells ha assegurat que no preveuen en aquests moments demanar l'ajuda de l'exèrcit espanyol, i ha demanat ajuda a la Generalitat: "No es pot entendre que la Conca d'Òdena, amb 70.000 habitants, tingui un índex tan alt de mortalitat i ningú ens vingui a fer aquests tests ràpids inmediamente. És inadmissible".





Després de recordar que fa 16 situació que estan confinats, ha exigit a la Generalitat que es posi "les piles perquè la gent no pot tenir la sensació que se'ls ha tancat i s'ha tirat la clau".





Encara que és conscient que hi ha moltes problemàtiques, ha advertit de la gravetat de la situació a la Conca d'Òdena, i per això ha demanat que part dels tests ràpids que arribin es destinin a la zona: "No demano que es facin a alhora a tota la població, però si arriben 50.000, es destinin 20.000 en un primer moment al nostre territori ia la gent més vulnerable".





Sobre que el Govern hagi permès finalment allargar el confinament a la Conca d'Òdena, Castells ha confiat que està basat en la informació de què disposen els responsables sanitaris, i per això s'ha posat a les seves ordres per contenir la pandèmia el més aviat possible.





"D'UNA PUNYETERA VEGADA"





També ha aprofitat per demanar a Govern que resolgui la situació de molts treballadors i autònoms que no poden acudir al seu treball ni ho poden justificar perquè estan confinats "i la policia no els deixa sortir".





"Exigeixo que es resolgui d'una punyetera vegada aquesta injustícia que vulnera els drets laborals més elementals. No ens ho podem permetre si som una societat avançada", ha tancat.