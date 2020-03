La Carlota Freixenet és llibretera de La Carbonera, que va néixer el 2017 amb l'objectiu de convertir-se en llibreria de referència del barri barceloní del Poble-sec. Es tracta d'un projecte cooperatiu que té com a voluntat posar en valor el comerç del barri, la literatura i l'economia social. Com altres petites i mitjanes llibreries, La Carbonera està en constant evolució per reinventar-se davant les grans plataformes del sector, i ara, amb el tancament obligat a causa del confinament, encara més. Participa de projectes com Llibreries obertes, que consisteix a comprar ara el llibre i recollir-lo quan acabi l'estat d'alarma, i ofereix diverses activitats a les xarxes socials, com ara trobades virtuals amb escriptores o clubs de lectura.





Com són d’importants els llibres en època de confinament?





Els llibres són importants en època de confinament perquè són un element més de distracció. Són una bona manera de fugir del que ens passa a través de la imaginació, una font d'evasió. I en un moment on l'alternativa ràpida és la pantalla, els llibres ens poden ajudar a desconnectar d'una altra manera.





Què fa una llibreria de barri com La Carbonera per fer front als efectes de la pandèmia del coronavirus?





El millor que pot fer una llibreria de barri com nosaltres és tancar. De fet, el que hem de fer totes és tancar i treballar des de casa si ho podem fer. Així que és el que hem fet. Tanquem, treballem des de casa, seguim programant activitats a través de les xarxes i venem llibres a través de Libelista, que és la plataforma de venda on-line de les llibreries petites, l'alternativa a Amazon que beneficia als llibreters. A través d'aquesta plataforma els usuaris poden marcar quina és la seva llibreria de referència i dels llibres digitals que comprin nosaltres en rebem una part. També participem de Llibreries obertes, estem acceptant encàrrecs per correu electrònic, i demanant als nostres clients que es facin socis de la llibreria: el nostre sistema de socis permet que aquests paguin una quota mensual que després poden gastar-se en llibres quan vénen a la llibreria, com una targeta moneder.





Us heu hagut de reinventar d’un dia per l’altre?





Sí i no. Nosaltres som molt actives a les xarxes socials, i estem acostumades a treballar-hi molt, però sí que és cert que estem fent coses que no havíem fet mai, com els clubs de lectura a través de youtube. Aquest cap de setmana farem el club de lectura infantil via jitsi, i veurem com funciona, però de moment amb els adults funciona molt bé. Les trobades que estem fent amb autors i autores són molt interessants també, i ens ajuden a mantenir-nos actives.





Esteu molt actives a les xarxes des de l’inici de l’estat d’alarma. Penseu fer més trobades virtuals amb autors quan tornem a la normalitat o són mesures excepcionals?





No ho descartem, la veritat. No és la primera vegada que ho fem, la hiperactivitat a les xarxes és una mica marca de la casa, i les trobades virtuals amb autors tampoc no són una novetat, molt al principi d'obrir la llibreria vam fer-ne alguna amb autors que no podien desplaçar-se, així que no ho descartem. Tot i això, ens encanta acollir les autores a la llibreria i tenim moltes ganes de poder-ho fer.





Quines alternatives a Sant Jordi valora el sector?





El Sant Jordi probablement es desplaci en el temps, i passi a ser una festa abans de l'estiu. Esperem ser al carrer tan aviat com la salut ens ho permeti i poder gaudir del sol i la calor amb la clientela i omplir-los la casa de llibres altra vegada.





Són molts els sectors que en surten tocats d'aquesta crisi a causa del tancament de botigues i empreses. Què preveieu que pot pasar amb les llibreries mitjanes i petites?





Les llibreries aguantem gràcies a les clientes que venen cada mes, cada setmana, i sobretot sobretot gràcies a les dues campanyes fortes: la de nadal, i Sant Jordi. Aquest any ens tocarà esperar una mica més per Sant Jordi, així que l'únic que podem fer és demanar a l'entorn que ens ajudi, que ens doni suport i ens segueixi comprant llibres, encara que sigui per venir-los a buscar quan tornem a obrir. Pot passar que algunes llibreries tanquin, però esperem que tota la cadena del llibre sigui receptiva i ens ajudi a passar el tràngol. Si les llibreries no podem fer front als pagaments patiran les distribuïdores, les editorials i tots plegats, i esperem resistir i que tothom hi posi de la seva banda per poder arribar al final de la crisi.