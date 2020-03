Espanya i Noruega inscriuen els primers pacients per provar teràpies contra el coronavirus

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciat que Espanya i Noruega, inscriuran els primers pacients en l'assaig clínic 'Solidarity Trial' en què es compararà la seguretat i l'eficàcia de quatre medicaments, o combinacions de fàrmacs diferents, contra el nou coronavirus.









En la roda de premsa diària, Tedros ha assegurat que és un assaig "històric" perquè va a reduir "dràsticament" el temps necessari per generar evidència sòlida sobre què fàrmac és el més eficaç. A més, ha informat que 45 països estan contribuint en aquest treball i que altres ja han mostrat el seu interès a participar-hi.





"Com més països s'uneixin a la prova, més ràpid tindrem resultats", ha dit, per instar els països a que s'abstinguin d'utilitzar teràpies que no han demostrat ser efectives en el tractament del Covid-19, recordant que la història de la Medicina està plena d'exemples de fàrmacs que van funcionar en un tub d'assaig però no en persones o que, en realitat, eren nocius.





El director general de l'OMS ha comentat que l'epidèmia de l'Ebola es va descobrir que alguns medicaments que semblava que eren efectius no ho eren tant com altres fàrmacs quan es van comparar en els assajos clínics.





Per això, Tedros ha insistit en la importància de no fer dreceres a l'hora d'aprovar un fàrmac i que cal guiar-se pel que diu l'evidència. En aquest punt, ha avisat que en al menys 18 mesos no hi haurà una vacuna per al Covid-19.





L'organisme ja ha enviat gairebé dos milions d'equips de protecció individual als 74 països que més ho necessiten i que, a més, tenen previst enviar una quantitat similar a altres 60 regions.