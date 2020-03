L'Àrea Metropolitana de Barcelona paralitza les obres pel coronavirus

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha decidit aturar temporalment les obres pròpies i les promogudes per l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (Impsol), per minimitzar riscos de contagi pel coronavirus tant als empleats com a la ciutadania.









Se suspenen així les obres en espais públics i també les promocions d'habitatge amb protecció oficial promoguts per l'Impsol, i coordinadament amb els ajuntaments afectats, segons un comunicat de l'AMB.





Totes les suspensions tindran una acta associada, amb les particularitats de cada cas i la data real de suspensió -aquesta data generalment no serà més d'un dia després que s'hagi comunicat a l'empresa la suspensió-, i només variarà en els casos en que hagin de completar treballs considerats imprescindibles.