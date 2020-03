Moren cinc ancians en una residència de Clot de Barcelona

Cinc ancians han mort aquesta setmana a la residència Marvi Park, al barri del Clot de Barcelona, segons han explicat aquest divendres fonts de centre: 3 van morir per coronavirus a l'hospital i dos en l'asil per possible contagi de Covid-19.









La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha realitzat aquest mateix divendres al migdia tasques de desinfecció en aquesta residència d'avis; una de les vuit en què va intervenir l'Exèrcit a Catalunya durant la jornada, han informat fonts coneixedores de l'operació.





La directora de la residència geriàtrica, Isabel Martínez, ha reclamat que la Generalitat faci tests a tots els treballadors i usuaris de centre i que el Govern "deixi entrar l'Exèrcit a la residència, no només per desinfectar, si no amb els seus sanitaris".





"No tenim més casos confirmats perquè no ens han fet proves; cada cas amb símptomes el notifiquem, però necessitem que es facin proves", ha explicat a Europa Press Martínez, que en els últims dies ha fet una crida a les xarxes socials i en diversos mitjans de comunicació per aconseguir material sanitari per a la residència.









Segons han criticat familiars dels interns i alguns treballadors, dels 35 professionals que treballen en aquesta residència, només hi ha set en actiu; i el centre, que acull unes seixanta tersones grans, té una gran escassetat de bates, mascaretes i guants.





La tasca dels membres de la UME aquest divendres a les residències de Barcelona, inclosa Marvi Park, se centra en la desinfecció dels espais, però a més omplen "una fitxa de la situació amb la qual es troben" els militars, ha concretat una font propera a l'operatiu.





La Generalitat, de qui depenen les residències geriàtriques, va xifrar aquest dijous en 310 els usuaris d'aquests centres contagiats de coronavirus, i ha informat que es troben aïllats i estan sent tractades segons els protocols marcats per la Conselleria de Salut.





A Catalunya hi ha 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades, i els casos de coronavirus afecten a 94 residències --d'un total de 1.073--.