El 25% de les morts per coronavirus a Barcelona correspon a gent gran en residències

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest divendres que de les 213 morts a causa del Covid-19 a la ciutat, com a mínim 54 són ancians en residències, el que suposa un 25% de les morts per la pandèmia a la capital , segons dades de l'Agència de Salut Pública.





En una roda de premsa, ha explicat que de les 255 residències públiques i privades que té la ciutat, 143 tenen com a mínim un cas positiu de coronavirus confirmat dins de la residència, i ha lamentat que "no totes tenen les facilitats" per atendre els residents.









Ha demanat dedicar més esforços, recursos i tota l'atenció a aquests establiments, i ha exigit a la Generalitat més "lideratge polític", i que no només ho assumeixi la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, que és la competent en aquest àmbit .





Colau ha recalcat que des de fa dies reben missatges i trucades de treballadors que els alerten de la manca de material i de professionals en les residències, i que quatre d'aquests centres han decidit recórrer directament a la Unitat Militar d'Emergències (UME), sense advertir prèviament l'Ajuntament i la Generalitat, per demanar-los ajuda en la desinfecció i neteja.





Afirma que no és només una reclamació de la ciutat de Barcelona, sinó que també és una qüestió compartida per altres municipis de l'àrea metropolitana: "Estem parlant d'un equipament molt sensible i d'un col·lectiu de risc que ha de tenir la màxima atenció".

En la mateixa roda de premsa, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha anunciat que el pavelló de Fira Barcelona habilitat per a persones sense llar doblarà la seva capacitat fins a arribar a les 450 places, i que estarà disponible a mitjans de la setmana que ve.