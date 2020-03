França prorroga el confinament fins al 15 d'abril després de fregar els 2.000 morts

El Govern francès ha anunciat aquest divendres que l'ordre de confinament dictada en tot el país s'ampliarà dues setmanes més, fins al 15 d'abril, ja que el país està "al principi de l'onada epidèmica", amb prop de 2.000 morts i 33.000 casos de coronavirus.













El primer ministre gal, Edouard Philippe, ha estat l'encarregat de confirmar la pròrroga, "amb acord del president de la República", Emmanuel Macron. En els últims dies tant les autoritats mèdiques com polítiques havien avançat que aquesta prolongació era inevitable d'acord amb les dades.





"Aquest període es pot prolongar si la situació sanitària ho exigeix", ha advertit Philippe, que ha agraït als ciutadans francesos "el seu civisme, la seva paciència i la seva solidaritat". El consell d'experts científics ha recomanat una quarantena mínima de sis setmanes.





Per la seva banda, el director general de Salut, Jérôme Salomon, ha informat aquest divendres que el balanç ascendeix ja a 1.995 morts i 32.964 casos, després de registrar 299 morts i 3.809 contagis en les últimes 24 hores. Segons el funcionari francès, un 85 per cent de les víctimes mortals tenien més de 70 anys.





Salomon ha precisat que, dels 32.964 casos confirmats, hi ha 15.732 persones hospitalitzades, entre elles 3.787 en vigilància intensiva. Així mateix, ha especificat que un terç dels pacients ingressats té menys de 60 anys i un 42 per cent té menys de 30 anys.





A més, a la nota positiva, un total de 5.700 persones han superat el Covid-19, d'acord amb Salomon, citat pel diari francès 'Le Figaro'.





El primer ministre ha assumit que la crisi "durarà" i que la situació sanitària "no millorarà ràpidament". Així, Philippe ha anunciat que aquest dissabte hi haurà una roda de premsa per explicar l'estratègia de Govern en els pròxims dies i setmanes, segons Franceinfo.