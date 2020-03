El coronavirus col·lapsa els Estats Units: més de 100.000 casos i 1.711 morts

El ritme de creixement de la pandèmia del nou coronavirus s'ha accelerat de forma molt pronunciada en les últimes setmanes. Des que va començar el brot a la ciutat de Wuhan al novembre de 2019 fins que es van registrar els primers 100.000 casos van passar 67 dies, mentre que la xifra de 200.000 positius es va aconseguir onze dies després i la de 300.000 només quatre dies més tard.









Els 400.000 casos es van superar el dimarts, tres dies després que el dissabte s'arribés a la xifra de 300.000 positius a tot el món, i aquest dijous la pandèmia va superar els 500.000 casos, impulsada en bona part pel creixement de contagis als Estats Units.





Els Estats Units se situa des del dijous com el país més afectat per nombre de casos, amb un total de 104.839 persones contagiades i 1.711 víctimes mortals. El país nord-americà ha experimentat un creixement exponencial en l'última setmana, amb vuit dies consecutius marcant creixements diaris de més de 5.000 casos, els dos últims superant la xifra de 12.000 contagis en cadascun d'ells.





La situació a Nova York és crítica. L'últim balanç del divendres proporcionat pel governador de l'estat, Andrew Cuomo, va xifrar en aproximadament 44.000 els afectats i en 519 els morts. Els casos avancen des d'ambdues costes cap al centre del país, fins ara relativament indemne, i s'espera que al llarg de la setmana vinent la malaltia eclosioni a Detroit, Sant Antonio o Nova Orleans.





L'altre esdeveniment destacable de les últimes hores és el creixement de contagis que ha portat a Itàlia a ocupar el segon lloc mundial en casos. El país transalpí registra 86.498 casos i 9.134 morts, per davant del gegant asiàtic que xifra els seus positius en 81.946 positius per coronavirus i els seus morts en 3.299. El gegant asiàtic manté el brot pràcticament controlat i comptabilitza més de 75.000 persones guarides.





En quarta posició se situa Espanya, amb 65.719 positius, 5.138 víctimes mortals i 9.357 persones recuperades, segons les dades actualitzades. Espanya va superar el dimarts a la Xina en nombre de morts pel coronavirus i és el segon país amb més víctimes mortals després d'Itàlia.





Alemanya és el cinquè país més afectat, amb 50.871 casos, 351 morts i 6.658 persones guarides. França ja és el sisè país per nombre de casos, amb 33.414, mentre el nombre de morts frega els 2.000 (1.997) i les altes es troben en 5.707. La segueix Iran, amb 32.332 persones amb coronavirus, 2.378 morts i 11.113 persones guarides.





El Regne Unit escala fins al vuitè país del món amb més casos, amb 14.751, 761 víctimes mortals i 151 pacients recuperats en un balanç caracteritzat per la inclusió del primer líder mundial malalt amb Covid-19: el primer ministre del país, Boris Johnson.





A continuació es troben Suïssa, amb 12.928 casos i 231 morts, i Corea del Sud, el país que durant setmanes va ser el segon més afectat per darrere de la Xina, que ara comptabilitza 9.478 casos, 144 morts i 4.811 persones recuperades, després de diverses setmanes amb la situació epidèmica pràcticament controlada, encara que com la Xina manté la guàrdia alta després d'un repunt en els últims dies per l'aparició de casos procedents de l'estranger.





Països Baixos, per la seva banda, acumula 8.647 positius i 547 víctimes mortals, seguit per Àustria, amb 7.697 contagiats i 58 morts, i per Bèlgica, amb 7.824 casos i 289 morts. Turquia a continuació, amb 5.698 casos i 92 víctimes mortals, seguida pel Canadà, amb 4.460 casos i 56 morts. Portugal segueix a tots dos països, amb 4.268 casos i 56 morts.





Noruega, Austràlia, el Brasil, Suècia i Israel se situen per sobre de la barrera de les 3.000 persones contagiades, mentre que el Brasil, Dinamarca, Malàisia i República Txeca sumen més de 2.000 casos i per sobre del miler de positius se situen Irlanda, Xile, Luxemburg, l'Equador, el Japó, Romania, Polònia, el Pakistan, Tailàndia, l'Aràbia Saudita, Indonèsia, Finlàndia i Rússia.