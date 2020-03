Simón assegura que "podria haver-se superat ja el pic" de la pandèmia en algunes zones

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha reconegut que hi ha un "problema amb la saturació" de les Unitats de Cures Intensives (UCI) i ha assenyalat s'està "molt a prop" d'arribar al pic de transmissió del coronavirus a Espanya, i algunes comunitats autònomes "podria haver-se superat".









"Les dades que veiem en els últims dies indiquen que estem aquí, molt a prop, i en algunes zones podríem haver superat aquest pic", ha manifestat aquest dissabte Simón durant la roda de premsa telemàtica dels responsables tècnics dels ministeris competents.





No obstant això, l'expert ha explicat que "el punt clau no és tant la transmissió, sinó les saturació de les UCI", on es produeix "una acumulació" perquè les persones ingressades per coronavirus han de romandre allà durant "períodes llargs" .





Així, ha explicat que la saturació de les UCI "va amb retard respecte al control de la malaltia". "Arribarem a la saturació de les UCI la setmana que ve o al principi de la següent. Els pacients que s'infecten avui tindran necessitat d'un llit a UCI entre set i deu dies més tard", ha precisat.





"Estem arribant, no sabem exactament quan tindrem la confirmació, però estem arribant al pic de la corba que tant ens preocupa", ha subratllat Simó, que ha precisat que es tracta de "dades preliminars" i que és "no és l'aspecte més preocupant ", sinó el" problema de la saturació "a les UCI.





Per això, ha defensat que, encara que s'hagi assolit el pic, "és important tractar de reduir al màxim la pressió d'aquestes unitats que van a modular la letalitat de l'epidèmia".





En aquest punt, Simón ha ressaltat que "cal reduir al màxim la letalitat" i ha lamentat que hi hagi diverses comunitats autònomes "molt a prop" de el límit de la seva capacitat d'UCI i "altres es van acostant progressivament". "Cal reforçar totes les activitats de control per garantir que el nostre sistema sanitari no entra en aquesta fase complicada", ha dit.





En la mateixa línia, ha demanat "fer un esforç extra" per reduir "al màxim" les transmissions, perquè l'efecte d'acumulació en les UCI "sigui el menor possible".





Tot i l' "enorme complexitat" de les tasques de proveïment, l'expert ha afirmat que el Sistema Nacional de Salut "està reaccionant molt bé" i que tots els serveis sanitaris "estan fent una feina excel·lent".





LES DADES REVELEN QUE LA MALALTIA "s'està estabilitzant"





Els morts per coronavirus a Espanya ascendeixen a 5.690, fet que suposa un increment de 832 morts en les últimes 24 hores, i els casos de persones contagiades s'eleven a 72.248, segons dades facilitades aquest dissabte al matí pel Ministeri de Sanitat.





A més, ja s'han curat un total de 12.285 pacients i 40.630 han estat hospitalitzats.

Els nous casos de coronavirus, segons ha indicat Simó, suposen un 13 per cent d'increment respecte a les dades d'aquest divendres. "Aquest increment es va reduint o estabilitzant de mica en mica, les setmanes anteriors teníem un increment d'entre el 25% i el 30%", ha comentat.





Tot i que ha reconegut un increment dels morts, ha destacat que l'evolució d'aquests increments "es manté en l'observat" i que indica "una estabilització". Així, ha assegurat que la malaltia "s'està estabilitzant" i que, encara que a nivell nacional "no es pot confirmar res", algunes zones "podrien estar fins i tot superant ja el bec".