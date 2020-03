La UME arriba a Badalona després de la sol·licitud d'ajuda de la Generalitat

La Unitat Militar d'l'Exèrcit (UME) ha arribat aquest dissabte a Badalona (Barcelona) després de la sol·licitud d'ajuda per part de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència de la Generalitat (DGAIA), per a fer front a la crisi sanitària del coronavirus.









Segons han informat fonts municipals, la UME ha arribat a al Parc de Can Solei-Ca l'Arnús per desinfectar el centre tutelat de menors la Dida a Badalona (Barcelona), on s'han confirmat casos de coronavirus.





Fonts de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família van explicar divendres que s'estan mobilitzant "tots els recursos" a l'abast per fer front a l'emergència sanitària.