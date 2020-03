"Li va gran". Guàrdies Civils ataquen Marlaska pel fitxatge com a assessor d'un exdiputat de Podem

L'Associació Pro Guàrdia Civil (APROGC) ha retret aquest dissabte a el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 'fitxatge' com a assessor de la Secretaria d'Estat de Seguretat de l'exdiputat d'Unides Podem i guàrdia civil Juan Antonio Delgado. "Li va gran a la vista del que conegut", indica.





En una carta oberta, des de l'associació apunten que en l'actual conjuntura d'estat d'alarma per la pandèmia del Covid-19 no entenen com en el departament d'Interior són capaços de "retorçar els procediments de gestió de personal per assignar llocs de treball de alt nivell a persones que en tota la seva vida han donat mostres de vàlua o de capacitat, més aviat el contrari".





Segons fonts consultades per Europa Press, Delgado formarà part de l'estructura de la Direcció General Trànsit (DGT), que encapçala Pere Navarro, després de la fi de l'estat d'alarma. I des APROGC critiquen que "les energies" del ministeri es vagin "a col·locar a persones en llocs que els van gran a la vista del que conegut".





Afegeixen que en moments "durs" per a la gestió, treure un lloc de treball de nivell 30 "que ha de ser per un tècnic o funcionari experimentat i qualificat" i acabar transferint aquest lloc "sense publicitat ni avaluació objectiva" perquè recaigui sobre Prim "és perdre els papers". Més encara quan es viu una situació "que requereix que els recursos i energies es dediquin a la resolució de el problema vital" a què s'enfronta l'Estat.





En aquest sentit, incideixen que la decisió d'incloure a Prim com a assessor "no ha estat una decisió objectiva ni transparent". I recorden que amb aquest procediment s'ha recol·locat "a un funcionari de nivell 17 en un lloc de treball de nivell 30" per al qual "sens dubte no presenta cap mèrit ni capacitat tècnica ni requisits acadèmics suficients".





"Ni tan sols són vàlids els anys que diu que ha prestat servei per aquí ¡patrullant !, que ho diu ell, ningú més. No, senyor Ministre. No estem en temps de jugar a l'atzar amb els escassos recursos econòmics i humans que disposa la Administració ", recalquen en aquesta carta oberta recollida per Europa Press.





UNA DECISIÓ "injusta"



A el fil, es pregunten si realment la DGT requereix la presència a aquest nivell d'algú "sense coneixements tècnics ni capacitat de treball en temes de seguretat viària o de transport per carretera", sobretot tenint en compte la quantitat de professionals que treballen dia a dia en l'organització per gestionar el trànsit per la xarxa de carreteres.





"No, senyor Ministre. ¡Pensi-ho! No mereixem en aquesta època que estem patint aquest tipus de decisions brutes, ni per bé de la Direcció general a la qual va a afectar, ni per la imatge que, aprofitant la foscor informativa de moment, s'està donant de com es resolen casos particulars i no generals ", conclouen.