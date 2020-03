Pimec titlla les mesures de Govern de "improvisades i de nul·la sensibilitat empresarial"

Pimec ha criticat les mesures de Govern per limitar la mobilitat d'activitats no essencials i que les empreses hagin d'avançar el pagament de 15 dies de l'permís retribuït recuperable, i ha titllat la mesura de "improvisada, poc responsable i de nul·la sensibilitat empresarial".





En un comunicat aquest diumenge, la patronal ha retret que aquest tipus de mesures no tenen seguretat jurídica: "No sortirem bé d'aquesta crisi i condicionarem de manera preocupant al nostre futur econòmic".





Ha sostingut que el fet que la mesura s'hagi anunciat un dissabte a la tarda i sigui d'obligat compliment a partir de dilluns "demostra la improvisació i impossibilita la capacitat de reacció i d'organització de les empreses".





Pimec considera que "hagués estat millor decretar dues setmanes de vacances, ja que recuperar aquestes hores serà molt complicat per a moltes empreses" i ha alertat de la situació de fallida econòmica en què es trobaran moltes empreses, que al seu judici s'agreujarà en les pròximes dues setmanes.





La patronal espera que l'obligació d'establir un permís retribuït als treballadors "no hauria de contemplar-se en els casos en què l'empresa es vegi obligada a fer un ERTE" i ha criticat que crea inseguretat jurídica amb els expedients de regulació temporal d'ocupació presentats durant aquesta setmana i que l'administració tenia 5 dies per aprovar-o no.





Pimec ha demanat que es contemplin "possibles compensacions als autònoms i les pimes que hauran d'avançar uns diners que ara no tenen" per portar a terme aquesta mesura.