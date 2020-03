Què empleats podran anar a treballar dilluns?

El president de govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que, des d'aquest dilluns i fins el proper 9 d'abril, la majoria de treballadors no podran sortir de casa paralitzant els serveis no essencials i ha afegit en la seva intervenció que tindran un permís retribuït però que hauran de recuperar les hores més endavant. Però, què empleats podran anar als seus llocs de treball?









El Govern ha paralitzat indústries com la construcció o aquelles que no s'hagin adaptat a la fabricació o distribució de material necessari per combatre el coronavirus. Els treballadors d'indústries com la paperera, la sanitària, la de productes químics i fins i tot metàl·lics podran anar a treballar, els professionals sanitaris i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i els agricultors i ramaders podran seguir acudint als seus llocs de feina.





Les activitats considerades essencials, i els treballadors no es veuran afectats per aquesta mesura serien: Cultius, pesca, agricultura i ramaderia; activitats fortestales; fabricació d'aliments i begudes; fabricació de sabons, detergents i articles de neteja; sector farmacèutic, químic i tèxtil -aquest últim quan la seva fi sigui sanitari-; tot el que estigui al voltant de el sector sanitari -Fabricants i productors d'equips i instruments-; mitjans de comunicació i quioscs; fabricació de cel·luloses, paper, plàstic, cartró, pesticides i productes agroquímics; reparació i manteniment d'equips; comerços de material professional; tallers de vehicles i serveis de grua i assistència en carretera i serveis bàsics de banca i assegurances.





Dins de la indústria, els serveis essencials són la fabricació de pasta de paper, paper i cartró; de paper i cartró ondulats; d'envasos i embalatges de paper i cartró; d'articles de paper i cartró per a ús domèstic, sanitari i higiènic; de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries; de pesticides i altres productes agroquímics; de pintures, vernissos i revestiments similars; de tintes d'impremta i màstics; de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; de perfums i cosmètics; de productes farmacèutics de base; d'especialitats farmacèutiques; d'altres productes de cautxú; de plaques, fulls, tubs i perfils de plàstic; d'envasos i embalatges de plàstic; de vidre buit; de qualsevol altre vidre; d'equips de radiació, electromedios i electroterapèutics; d'instruments i subministraments mèdics i odontològics; de productors metàl·lics, maquinària i equip; d'olis i greixos vegetals i animals; de productes lactis; de productes de molineria, midons i productes amilacis; de productes de fleca i panses alimentàries; d'altres productes alimentaris; de productes per a l'alimentació animal; de begudes; de filat de fibres tèxtils; de teixits tèxtils; d'acabats tèxtils; d'articles confeccionats amb tèxtils; de cordes, cordills, caramells i xarxes; de teles no teixides i articles confeccionats amb elles; d'altres productes tèxtils d'ús tècnic i industrial; de roba de treball; d'altres peces de vestir i accessoris; de calçat; de serrat i planejament de la fusta i d'envasos i embalatges de fusta.