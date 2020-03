Torra celebra el "confinament total" i demana mesures socioeconòmiques

"No pot haver límits" a recolzar treballador, autònoms, empreses i sectors dependents

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit aquest dissabte que l'anunci del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, d'un confinament total és una "bona notícia" contra el coronavirus.





"Ara estem a l'espera de quines mesures econòmiques i socials acompanyen aquest confinament total que era tan esperat a Catalunya", ha afegit en una declaració institucional telemàtica des de la Generalitat.





Així, aquest diumenge, durant la reunió de Sánchez amb els presidents autonòmics, demanarà detalls sobre mesures socioeconòmiques d'acompanyament a l'anunci de Sánchez (que també ha anunciat que els treballadors percebran un permís retribuït recuperable durant aquest confinament).





"Com a Govern, exigim i exigirem mesures socials i econòmiques que estiguin a l'altura de la magnitud de la crisi", ha dit, ja que el confinament total requereix que la gent no treballi però estigui tranquil·la, alhora, sobre les conseqüències que això pot implicar.





Per a Torra, "no pot haver límits en el suport als treballadors, als autònoms i a les empreses, així com a sectors dependents i que requereixen del suport de la societat i de l'administració".

"No podem escatimar ni una engruna de suport a la nostra gent", ha insistit a demanar al Govern central.





CALIA EL CONFINAMENT TOTAL



Torra ha constatat que "és evident" que, si s'ha decretat confinament total, és perquè fins ara no existia, com sí venia demanant la Generalitat, i ha agraït així a Sánchez escoltar les demandes de Catalunya.





"Vull agrair el suport de tanta gent que aquestes últimes setmanes han recolzat les mesures dràstiques que reclamava el Govern", i ha afegit que ara es podrà posar en pràctica, perquè Sánchez ha endurit el confinament.





"TESTS MASSIUS A LA POBLACIÓ"



També ha dit que en els propers dies arribaran situacions difícils que exigiran el millor de cadascú, "però Catalunya és un país fet amb l'esforç solidari i col·lectiu, és un país fet a contracorrent, contra tot pronòstic".





"Ens quedarem a casa. Tenim la confiança per quedar-nos a casa, que era tan necessari", i ha assegurat que això servirà per ajudar els professionals essencials i, a més, perquè cadascú cuidi la seva gent.





Per a ell, es tracta de començar una nova fase en què es lluiti "pel contagi zero i també pels tests massius a la població", ja que, com més tests, més capacitat per combatre contra la pandèmia.