La 'app' MiDGT et permet portar tota la documentació del vehicle al telèfon

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha llançat una 'app' que permet portar la llicència i tota la documentació de el vehicle en format digital al telèfon. L'objectiu d'aquesta aplicació és incloure a poc a poc noves funcionalitats per simplificar les consultes i realitzar tràmits sense necessitat de desplaçar-se a les oficines.





















"El públic objectiu ara mateix ronda els nou milions, que són els ciutadans que ja estan donats d'alta al sistema 'Cl @ vePIN'" que és la plataforma d'identificació segura per relacionar-se electrònicament amb l'Administració General de l'Estat.





S'ha acabat portar tots els papers del cotxe a sobre, aquells que el conductor o titular d'un vehicle ha de portar obligatòriament quan circula. A saber: carnet, permís de circulació, la fitxa tècnica de el vehicle, ITV i segur. La 'app' MiDGT, a més, ja permet fer algunes consultes i gestions.





L'equip de la DGT s'han inspirat en casos d'èxit com Finlàndia i Noruega, on ja han implantat aplicacions molt similars. "Ara mateix la documentació en suport digital només té validesa en territori nacional, pel que fos caldrà seguir portant-la en format físic. La idea, en un futur, és buscar estàndards perquè serveixi per desplaçar-se fora ", avança Martín, que subratlla alguns avantatges de l 'app' com la" verificació en temps real ".





Actualment la majoria dels cossos policials tenen accés a la informació des de les seves pastilles, però amb l'aplicació és molt més ràpid. Només han de llegir un codi QR. La lectura ofereix informació actualitzada sobre permisos i validesa dels mateixos. Amb tot, a data d'avui, es recomana seguir portant els permisos en format físic perquè només els agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil poden fer aquesta lectura del codi. Progressivament es facilitarà a la resta de cossos de vigilància de trànsit les eines necessàries per a la verificació d'aquests permisos digitals.





En l'actual versió de MiDGT, disponible per descarregar gratuïtament, també es pot consultar el saldo de punts, rebre avisos i alertes d'interès i accedir a notícies relacionades amb el trànsit i la seguretat viària. La 'app' permetrà en els propers mesos, amb l'objectiu de facilitar algunes gestions, sol·licitar cita prèvia a l'oficina més propera, pagar sancions, consultar notes d'exàmens, matricular vehicles i transferència de vehicles entre particulars. En l'actualitat ja hi ha nombrosos tràmits que es poden realitzar per via digital des de la seu electrònica de la DGT, com el duplicat del permís de conduir i el pagament de denúncies, però la 'app' suposen un pas més, necessari en un moment en el que la majoria dels usuaris d'internet es connecten mitjançant el seu telèfon mòbil.





COM FUNCIONA L'APP?





Com a pas previ a la descàrrega de l'aplicació MiDGT és imprescindible estar donat d'alta al 'sistema Cl @ vePIN', orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Així, permet l'ús d'un mateix usuari i contrasenya per indentificarse i relacionar-se amb diferents serveis de l'administració pública. Un cop registrat ja es pot procedir a la descàrrega gratuïta de l'aplicació oficial tant en iOS com Android. El disseny és senzill i intuïtiu. Una vegada que s'ha identificat l'usuari amb 'c @ vePIN', els següents accessos es realitzaran amb l'empremta o el patró de seguretat registrat en el dispositiu.