Els Mossos identifiquen 9.600 persones i 8.800 vehicles en 24 hores

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha informat aquest diumenge que el nombre de persones identificades pels Mossos d'Esquadra durant les últimes 24 hores ha estat de 9.600, mentre que el nombre de vehicles ha estat de 8.883.





En roda de premsa telemàtica, Buch ha explicat que també s'han comptabilitzat 2.342 actes de denúncia contra persones que incompleixen la normativa pel coronavirus, 35 detencions, un local tancat i cap acte de denúncia contra establiments.





EL TÚNEL DEL CADÍ GAIREBÉ BUIT



En relació als nivells de trànsit, ha destacat un enorme descens en el Túnel del Cadí en ambdues direccions --d'una 96,7% cap a Barcelona i d'un 98,6% cap a Puigcerdà (Girona): "Fins a les 12 hores han passat 65 vehicles. Normalment passen 3.000 ".





Altres punts de les carreteres catalanes que s'han mantingut per sota de les xifres habituals són la A2 a Jorba (Barcelona), on s'ha situat una 92,9% per sota en direcció Saragossa i un 90,2% en direcció Barcelona; i l'AP7 a La Roca de Vallès (Barcelona), que ha caigut un 92.6% cap a Barcelona i un 87,7% cap a França.





Respecte a la reunió de Comitè Tècnic del Procicat aquest diumenge, ha remarcat que s'està garantint el proveïment de menjar i de productes bàsics, i ha insistit en "mantenir la guàrdia alta" davant el coronavirus i prendre les mesures adequades perquè no es transmeti .





"ESTEM AMB UNA CAMISA DE FORÇA"



Buch ha recordat que aquest dijous van proposar mantenir el confinament en fase 1 i fase 2 a Conca d'Òdena (Barcelona) però que, a causa de l'estat d'alarma, depèn de el Govern preservar aquesta mesura: "Estem amb una camisa de força que no ens permet prendre les decisions ".





"Estem esperant a veure quina és la publicació que fa el Consell de Ministres per saber què hem de fer amb la Conca d'Òdena. Nosaltres ho tenim clar, però malauradament hem d'esperar", ha declarat.





I a l'ésser preguntat sobre si donaran més autonomia als ajuntaments catalans, ha respost en la mateixa línia: "No és que no vulguem o deixem de voler, és que no podem perquè qui decideix és el Consell de Ministres, no la Generalitat".