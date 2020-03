El Govern central no es planteja allargar els terminis de presentació d'impostos

La portaveu del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha indicat que l'Executiu no té previst adoptar cap mesura nova en relació a les obligacions tributàries, malgrat les peticions des de diferents àmbits perquè ampliïn els terminis de presentació d'impostos, i es va limitar a indicar que es facilitarà la presentació per mitjans telemàtics.













Al terme de la roda de premsa de Consell de Ministres extraordinari que ha endurit el confinament amb la prohibició de les activitats econòmiques no essencials, Montero va indicar que a la web de l'Agència Tributària estan els terminis i les obligacions respecte al pagament d'impostos, sobre els que no hi ha cap novetat.





"Facilitarem de totes les formes possibles el compliment de totes les obligacions fiscals a través de suports telemàtics per evitar que hi hagi desplaçaments", ha destacat la ministra.





Així mateix, ha recordat que el Govern espanyol va aprovar l'ajornament dels deutes tributaris per a pimes i autònoms, amb un màxim de 30.000 euros i per un període de sis mesos, els tres primers sense pagar interessos, així com el primer tram d'avals per import de 20.000 milions d'euros per garantir la liquiditat de les empreses, que també ajudarà a que puguin complir les seves obligacions fiscals.