Sánchez admet el retard en el material que ha d'arribar a les CCAA

Urkullu, Feijóo i Moreno transmeten malestar per la decisió de cessar l'activitat no essencial sense comptar amb les autonomies





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha reconegut als presidents de les CCAA que el lliurament de material per lluitar contra el coronavirus va amb retard, segons informen a Europa Press fonts autonòmiques. Diversos presidents li han recriminat que no hagi comptat amb les autonomies abans d'anunciar el tancament d'activitats no essencials.





Sánchez ha traslladat aquest missatge als presidents regionals durant la tercera vídeo reunió que manté amb ells des que es va decretar l'estat d'alarma per lluitar contra la pandèmia.

Precisament aquesta és una queixa que li van transmetre els presidents autonòmics a el cap de l'Executiu en la vídeo reunió de la setmana passada. Es va tractar d'una crítica pràcticament unànime dels presidents de les comunitats autònoms.





Ara ha estat Sánchez qui ha admès que això és així, que el lliurament de l'material de protecció, de màscares i respiradors està anant amb més retard de l'desitjat a causa de la saturació de demanda que hi ha als mercats internacionals d'aquests productes.





Durant la reunió, el president també ha donat gairebé per perduda la possibilitat que la Unió Europea emeti bons o eurobons per fer front a la reconstrucció després de la pandèmia, donada la negativa que ha rebut d'Alemanya i d'Holanda.





Una cosa que també han criticat altres presidents autonòmics com el de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, qui segons les fonts consultades, ha advertit de la possibilitat d'una crisi de legitimitat de la UE atès que els ciutadans poden qüestionar la utilitat de la mateixa si no s'implica de ple en una situació crítica com l'actual.





CRÍTIQUES DE PAÍS BASC, ANDALUSIA, MADRID I GALÍCIA

Durant la trobada, alguns presidents també han transmès el seu malestar per les noves mesures de restricció de la mobilitat i de tancament d'activitats no essencials que va anunciar ahir el president i que avui ha aprovat el Consell de Ministres, sobretot, per no haver comptat amb ells i haver-li-transmès després de aprovar-lo.





En aquesta línia han coincidit els presidents d'Andalusia, País Basc i Galícia, que consideren que les CCAA han de tenir més control sobre la frenada econòmica que suposaran les noves mesures i creuen que no ha de ser total. Han defensat que les comunitats saben millor que ningú com es mou el seu teixit industrial perquè estan mes enganxades a el terreny.





De fet, Urkullu ja ho va manifestar ahir a la nit en una carta a Pedro Sánchez, en la qual li va demanar que siguin les pròpies autonomies les que procedeixin a el tancament del que no és essencial.





I avui, a la reunió, el lehendakari basc ha reclamat mesures complementàries "per donar suport a al sector industrial i compensar el greu impacte en l'ocupació i en l'activitat productiva que va a tenir la decisió de tancament adoptada".





Després d'assegurar que "collaboració i cooperació", no són "imposició", ha demanat "lleialtat recíproca", i ha considerat que hi havia altres opcions "menys lesives" que oferien "millor balanç". Per això, ha instat Sánchez al fet que "corregeixi la distorsió" que suposa comunicar decisions "consumades" i li ha traslladat que és "contraproduent una aplicació uniforme" de les restriccions.





Urkullu també l'ha emplaçat a aportar "amb immediatesa la màxima claredat en els criteris d'aplicació de l'decret per sectors d'activitat, per garantir que s'eviti el risc més que evident de confusió i incertesa".





ANDALUSIA DENÚNCIA QUE NO HAN REBUT ELS DINERS PROMÈS





També el president de la Junta d'Andalusia s'ha queixat a la reunió dels dubtes i confusió que ha generat l'anunci d'ahir de Pedro Sánchez de paralitzar tota activitat no essencial, li ha recriminat que no s'hagi fet d'acord amb les CCAA i que les hagi informat a posteriori, ja que són aquestes les que millor coneixen l'activitat que resulta o no essencial en les seves regions.





Segons les fonts consultades també ha denunciat que no hagin arribat els recursos econòmics, les quantitats promeses, que s'espera que arribin aquesta setmana i ha demanat a Pedro Sánchez, no només més mitjans materials i més recursos econòmics per fer front a aquest desafiament, sinó que millori la coordinació de l'comandament únic perquè arribi el material.









A l'igual que Urkullu, Moreno ha demanat que s'adoptin mesures de suport als sectors productius, com suspendre el pagament de tributs i donar dos mesos més per pagar a Hisenda quan acabi l'estat d'alarma, la suspensió de la quota d'autònoms de març i abril i ajudes per als agricultors.