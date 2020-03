Treballadors d'ERTOs, teletreballadors i empleats de baixa per IT, exclosos del permís retribuït

La ministra de Treball assegura que ni empreses ni treballadors perden drets amb aquest permís i avisa que "no cedirà a les pressions".

















El permís retribuït recuperable que el Govern ha aprovat aquest diumenge per confinar dues setmanes als treballadors d'activitats no essencials no afectarà a les persones que es trobin treballant a distància, teletreballant ni als treballadors inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació(ERTOs) de suspensió de contractes.





Tampoc podran acollir-se a ell els treballadors que estiguin de baixa per incapacitat temporal (IT) o per maternitat i/o paternitat, als exclosos pel decret d'estat d'alarma i als treballadors considerats essencials, com el personal sanitari o els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, segons han explicat les ministres d'Hisenda i de Treball, María Jesús Montero i Yolanda Díaz, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres extraordinari que ha aprovat la paralització de les activitats no essencials des de demà, 30 de març, fins al 9 d'abril.





Els treballadors inclosos en ERTOs de reducció de jornada hauran de quedar-se a casa les dues properes setmanes, però a través d'aquest permís retribuït rebran la part proporcional corresponent a les hores que havien de prestar, que també hauran de recuperar més endavant, ha precisat Díaz, que ha indicat que aquest permís ha estat "consultat" a sindicats i empresaris.

El decret en el qual es regula aquest permís retribuït, que Montero ha qualificat com a "inèdit" en l'ordenament jurídic, afectarà al personal laboral que presta serveis essencials en el sector públic i privat i amb ell "cediran les dues parts", segons la ministra de Treball, doncs els empresaris "pagaran tots i cadascun dels conceptes retributius" i els treballadors hauran de retornar les hores no treballades, tenint per a això com a topall el 31 de desembre d'aquest any.





Díaz ha explicat que seran treballadors i empresaris els que decidiran, en la negociació col·lectiva, com es retornen aquestes hores no treballades, i ha advertit que en aquesta devolució hauran de respectar-se els descansos de jornada diaris i els descansos setmanals i ser compatible amb els drets de conciliació.





"No imposem com retornar les hores", ha dit la ministra, que ha afirmat que, en cada sector, es decidirà com distribuir aquestes hores. "És un permís molt flexible", ha subratllat Díaz, que ha indicat que l'objectiu d'aquesta mesura és reduir la corba de contagis del coronavirus i aconseguir que tots els dies de la setmana siguin diumenge en termes de mobilitat.





"NINGÚ PERD DRETS"

La ministra ha subratllat que el Govern central ha posat l'interès general per sobre dels interessos particulars i ha advertit que l'Executiu "no va a acceptar pressions de cap tipus amb vista a alterar aquest confinament". "Ningú perd drets, ni empreses ni treballadors, i qui guanya és l'economia", ha ressaltat.





Díaz ha negat que aquestes mesures de suspensió d'activitats no essencials suposin "vacances obligatòries" i ha indicat que només es tracta de vuit dies laborables si es resten els festius de Setmana Santa.





Preguntada per si les empreses podran seguir presentant ERTOs durant les properes dues setmanes, Díaz ha assenyalat que per descomptat que podran. No obstant això, en estar obligats els treballadors d'activitats no essencials a quedar-se a casa fins al 9 d'abril, algunes empreses no podran recórrer a ERTOs, almenys mentre duri la suspensió d'aquestes activitats.