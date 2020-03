Treball no dóna l'abast per comprovar que les empreses no incloguin acomiadaments irregulars en els ERTOs

L'allau d'ERTOs (Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació) està assolint tal magnitud que el Ministeri de Treball està desbordat per estudiar de forma detinguda el contingut de cada expedient.





Fonts consultades per 'El Confidencial Digital' temen que algunes empreses hagin aprofitat la conjuntura per incloure sense avisar irregularitats en moltes d'aquestes peticions. En concret, podrien haver aprofitat per incorporar un nombre d'acomiadaments superior a què fos necessari.









L'habitual seria que l'autoritat laboral comuniqués el seu vistiplau a cadascuna de les empreses sol·licitants, però davant la impossibilitat de fer-ho per falta de temps i recursos, estan donant un silenci afirmatiu per resposta. Si en el termini de cinc dies una empresa no rep resposta per part de Ministeri, s'entén que l'ERTO queda avalat.





No obstant això, Treball no descarta fer a posteriori una revisió en profunditat de l'actitud de cada companyia, per valorar si es va fer bé el procediment i, en cas contrari, imposar una sanció.





A dia d'avui, resulta prematur aventurar encara quants treballadors s'han vist afectats per aquests expedients temporals. Algunes estimacions eleven a gairebé dos milions els espanyols que han abandonat el seu lloc de treball durant aquesta crisi com a conseqüència d'aquesta eina de treball, però encara és possible que aquesta xifra s'incrementi.