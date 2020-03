El Govern central ofereix una moratòria de la parada total per a acudir a la feina aquest dilluns

El Govern central permetrà als treballadors d'activitats no essencials acudir al seu lloc de treball únicament aquest dilluns en els casos en què hagi resultat impossible interrompre de manera immediata l'activitat.





Així figura en el reial decret llei pel qual es regula la prohibició d'activitats econòmiques no essencials durant 15 dies i estableix un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el Covid-19.









En concret, s'estableix que en aquells casos en què resulti "impossible interrompre de manera immediata l'activitat", les persones treballadores incloses en les activitats que es paralitzen en aquest Reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 " amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial".





Així mateix, s'estableix que aquelles persones treballadores de l'àmbit del transport que es trobin realitzant un servei no inclòs en el reial decret llei en el moment de la seva entrada en vigor, iniciaran el permís retribuït recuperable un cop finalitzat el servei en curs, incloent com part del servei, si escau, l'operació de retorn corresponent.





Igualment, la norma fixa que les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable regulat podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball "estrictament imprescindibles" per tal de mantenir l'activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.