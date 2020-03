Les empreses obligades a parar podran fixar un personal mínim per a l'activitat "indispensable"

Les empreses obligades a aplicar el permís retribuït recuperable aprovat aquest diumenge pel Govern podran establir, en cas necessari, un "nombre mínim de plantilla" o fixar els torns de treball que considerin "imprescindibles" per mantenir l'activitat que sigui "indispensable".





Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la desenvolupada en un cap de setmana ordinari o en festius, segons es precisa en el text del Reial decret llei que regula aquest permís, en vigor des de poc abans de la mitjanit d'diumenge després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





El permís retribuït recuperable i obligatori que el Govern ha aprovat aquest diumenge té per objectiu confinar a casa seva entre el 30 de març i el 9 d'abril als treballadors d'activitats no essencials. No obstant això, l'Executiu ha introduït a última hora una disposició per permetre que el treball no essencial es desenvolupi aquest dilluns si no ha pogut interrompre l'activitat de manera immediata i només per realitzar tasques imprescindibles.





El permís serà d'aplicació obligatòria a tots els treballadors per compte d'altri que presten serveis en empreses o entitats del sector públic i privat l'activitat no hagi estat paralitzada per la declaració de l'estat d'alarma.













No obstant això, aquest permís no és aplicable per als treballadors d'activitats essencials; treballadors que prestin serveis en les divisions o línies de producció de sectors considerats essencials; treballadors puguin seguir teletreballant o altres modalitats no presencials; treballadors inclosos en regulacions d'ocupació temporals (ERTEs) de suspensió de contractes que s'hagin sol·licitat ja, s'estiguin aplicant o l'expedient s'autoritzi durant la vigència del permís (30 març - 9 abril), i treballadors de baixa per incapacitat temporal, maternitat o paternitat i per altres causes legalment previstes.





Es tracta, com ha explicat el Govern, d'un permís retribuït recuperable, que s'estendrà des del 30 de març al 9 d'abril, ambdós inclosos.





Els treballadors que gaudeixin d'aquest permís conserven el dret a la retribució que els hagués correspost d'estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.





Els perceptors d'aquest permís hauran de recuperar les hores no treballades, podent fer-ho des de l'endemà de què finalitzi l'estat d'alarma fins al 31 de desembre d'aquest any.





COM S'ARTICULARÀ LA RECUPERACIÓ DE LES HORES?





Aquesta recuperació d'hores haurà de negociar-se a través d'un període de consultes entre l'empresa i els representants dels treballadors, que no podrà excedir de set dies. Si no hi ha representació legal dels treballadors, la comissió negociadora la formaran els sindicats més representatius del sector.





En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa. En qualsevol dels supòsits anteriors, la comissió representativa ha d'estar constituïda en el termini improrrogable de cinc dies.





Les parts podran acordar en qualsevol moment la substitució del període de consultes per procediments de mediació o arbitratge. L'acord entre l'empresa i els treballadors pot regular la recuperació de totes o de part de les hora, el preavís mínim amb que el treballador ha de conèixer el dia i l'hora de la prestació dels seus serveis, i el període de referència per a la recuperació del temps de treball no desenvolupat.





De no aconseguir-acord durant el període de consultes, l'empresa notificarà als treballadors ia la comissió representativa en el termini de set dies des de la finalització de les consultes, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball no prestades durant l'aplicació del permís.





En qualsevol cas, tal com va subratllar la ministra de Treball, Yolanda Díaz, la devolució de les hores no treballades ha de respectar els descansos de jornada diària i els descansos setmanals i ser compatible amb els drets de conciliació. A més, no es pot fixar un termini de preavís inferior al contemplat en l'Estatut dels Treballadors (5 dies) ni superar la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu d'aplicació.





La norma estableix que aquells treballadors del sector del transport que es trobin realitzant un servei no inclòs en el decret en el moment de la seva entrada en vigor, iniciaran el permís retribuït recuperable un cop finalitzat el servei en curs, incloent com a part del servei, en és el cas, l'operació de retorn corresponent.





EMPLEATS PÚBLICS





El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els competents en les comunitats autònomes i entitats locals queden habilitats en el decret per a dictar les instruccions i resolucions que siguin necessàries per tal de regular la prestació de serveis dels empleats públics, amb l'objecte de mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials.





Respecte del personal comprès en l'article 4 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (Corts Generals, òrgans Constitucionals de l'Estat; jutges, magistrats i fiscals, Forces Armades; Forces i Cossos de Seguretat; personal retribuït per aranzel; personal del Centre Nacional d'Intel·ligència, i personal del Banc d'Espanya i del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit) es dictaran les instruccions i resolucions necessàries per a determinar el règim jurídic aplicable tant pel que fa al caràcter essencial dels seus serveis com a l'organització concreta dels mateixos.