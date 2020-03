Xina emprèn la major baixada dels tipus a curt termini des de 2015

El Banc Popular de la Xina (BPC) ha rebaixat els tipus d'interès aplicats a les entitats que participen en les seves operacions de refinançament a curt termini des del 2,40% al 2,20%, cosa que representa la major retallada de la taxa des 2015, per tal de garantir un nivell "raonable i suficient" de liquiditat en el sistema bancari xinès que tracta de tornar a la normalitat després de l'epidèmia de Covid-19, per al que també ha injectat 50.000 milions de iuans (6.360 milions d' euros) a través d'una operació de recompra inversa amb venciment a set dies.









"En ordre de mantenir una liquiditat raonable i suficient en el sistema bancari, el Banc Popular de la Xina va llançar una operació de recompra inversa per import de 50.000 milions de iuans", ha informat el banc central xinès.





Es tracta de la primera rebaixa del tipus d'interès a curt termini aplicat en les seves operacions de refinançament des del passat mes de febrer i la tercera baixada dels tipus a curt des de novembre de 2019.





"El treball del banc central encara no ha acabat i anticipem que continuaran els esforços per reduir els costos de finançament bancari en els pròxims mesos", ha assenyalat l'analista sènior per a la Xina de Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, que espera que el BPC rebaixi també pròximament els tipus a mitjà termini, el que resultarà en una baixada de la taxa de referència per als préstecs bancaris, que serà publicada el proper 20 d'abril.





"Els tipus a curt han baixat uns 80 punts bàsics des de principi d'any i esperem que caiguin al menys altres 20 punts bàsics en els propers mesos", assenyala l'expert, per a qui caldrà "molt més alleujament, especialment fiscal, per ajudar a l'economia a tornar a la normalitat abans del virus".