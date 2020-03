Margarita Robles reconeix que la situació pot "tornar a reproduir-se" a la tardor i admet "errors"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admès aquest diumenge que és possible que la situació que s'ha desfermat amb la pandèmia del coronavirus pugui tornar a reproduir-se la propera tardor i ha admès que el Govern ha pogut cometre alguns "errors" durant la gestió d'una crisi sense precedents.





Així ho ha assegurat Roures en una entrevista al 'El Objetivo' de La Sexta, en què ha posat èmfasi que cal actuar des de la "humilitat". "Potser hi ha errors, sense cap dubte, n'hi ha", ha reconegut en un moment donat quan parlava de la compra dels test defectuosos que s'han tingut de tornar a la Xina.





"Estem volcándonos, treballant les 24 hores del dia, cal tenir humilitat, el que fem els agradarà més a uns i menys als altres, espero que aquesta experiència no l'hàgim de tornar a utilitzar", ha dit, abans d'apuntar, no encara que "tot diu que a l'octubre o novembre probablement això pugui tornar a reproduir-se".





En aquest context ha subratllat que ara és el moment de treballar conjuntament i, "sense eludir cap de les responsabilitats" que la gent vulgui fer recaure en el Govern, ha insistit que "ja hi haurà temps per a la crítica". "Tant de bo tots tinguéssim una vareta màgica", ha postil·lat.









SI HI HA ERRORS CAL RECONÈIXER-LOS





"Si hi ha errors cal reconèixer-los i ja està", ha dit també a compte de l'adquisició de test ràpids defectuosos, incidint en que el mercat internacional està saturat perquè "tots els països del món estan vivint aquesta situació".





Robles ha donat "gràcies infinites" a totes les persones que estan treballant en primera línia per frenar la pandèmia "posant en risc la seva pròpia integritat" i ha tingut paraules d'agraïment especialment per a les Forces Armades.





Respecte a les mesures de protecció amb què treballen els militars, Robles ha assegurat que intenten que "tothom surti amb les corresponents mesures de prevenció". "Estem intentant que surtin el màxim protegits, però hi ha aquestes limitacions", ha admès la ministra.





A més, ha explicat que l'Exèrcit s'ha desplegat a tot el territori nacional i que algunes persones que s'havien mostrat "crítiques" amb aquest desplegament "s'han adonat que és un moment en què cal sumar".





En aquest punt ha volgut deixar clar als que, segons ell, han fet crítiques sense "conèixer molt bé a l'Exèrcit" que les Forces Armades sumen i arriben "on altres no poden o no volen arribar".





PREOCUPACIÓ PER ÀFRICA, AMB TROPES A MALI





Preguntada sobre si s'estan plantejant el replegament d'algunes de les tropes que Espanya té en missions a l'exterior, Robles ha recordat que ja està en marxa el retorn d'una part important dels efectius que estaven a l'Iraq, però que també hi ha militars en Líban i Mali.





Sense donar detalls sobre si podria o no produir algun replegament, Robles ha admès que "preocupa enormement" la irrupció de Covid-19 a l'Àfrica, un continent "immens".





"La vida després del que està passant no va a ser la mateixa. Això hem de interioritzar tots. Les nostres vides canviaran. Respecte a les missions a l'exterior haurem de veure com evolucionen els esdeveniments", ha conclòs.