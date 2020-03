Advocats, sanitaris, repartidors, gestors i compres en línia podran seguir treballant

El permís retribuït recuperable i obligatori que el Govern ha aprovat aquest diumenge per confinar a casa seva entre el 30 de març i el 9 d'abril als treballadors d'activitats no essencials no afectarà sanitaris, supermercats, advocats i treballadors dels sectors financer, gestories, seguretat, telecomunicacions, indústria manufacturera, mitjans de comunicació, venedors de premsa, transport de mercaderies i repartidors de menjar a domicili o de compres per Internet, entre d'altres.





Així s'estableix en el reial decret llei publicat aquest diumenge a la nit en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, i que estableix fins a 25 excepcions en què els treballadors no poden acollir-se al permís, enfront de les 40 de l'últim esborrany.





No obstant això, el ministre de Sanitat podrà modificar o especificar, mitjançant les ordres necessàries les activitats afectades i, en aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, es permetrà treballar per dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable. La resta continuarà rebent el seu salari i recuperarà hores després de l'estat d'alarma.





PERSONAL SANITARI, TRANSPORT I SEGURETAT PRIVADA





El reial decret-llei estableix que han de continuar realitzant el seu treball les activitats recollides en el reial decret que va declarar l'estat d'alarma el 14 de març. Aquesta norma va suspendre l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.





El permís no s'aplica al personal d'Institucions Penitenciàries, al personal dels serveis de protecció civil, salvament i extinció d'incendis, així com trànsit i seguretat viària, i les persones treballadores de les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari. Es consideren essencials també les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les Forces Armades.









Tampoc s'aplicarà el permís retribuït als treballadors dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + ii biotecnològics vinculats al Covid-19, els estabularis a ells associats i per al seu manteniment, i les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.





Igualment, s'exceptua a les persones que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies.





PROVEÏMENT, LLIURAMENT A DOMICILI I COMERÇ EN LÍNIA





Es considera també serveis essencials les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l'origen fins a la destinació final.





Al seu torn, les que presten serveis en les activitats d'hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili, al costat de les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.





També en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari, altres de centres, serveis i establiments d'atenció sanitària a animals.













BANCA, ASSEGURANCES, MITJANS DE COMUNICACIÓ I QUIOSCS





També podran seguir treballant els treballadors que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució, empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d'assegurances i d'inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.





Continuaran també empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.





ADVOCATS, GESTORIES I NOTARIES, NETEJA I AVARIES





També advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial decret d'estat d'alarma.

Al seu torn, seguiran els serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents, així com notaries i registres.





A més, s'inclouen les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en entitats de sector públic.





CORREUS, VIOLÈNCIA DE GÈNERE I REFUGIATS





Altres supòsits exceptuats del permís retribuït recuperable són per a les persones que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere, i les que treballin en els centres d'acollida a refugiats i en els centres d'estada temporal d'immigrants ia les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d'Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l'Atenció Humanitària.





Es fixa el mateix per a les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua; les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius i les de l'operador designat per l'Estat per a prestar el servei postal universal.





També s'inclouen les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.





I el decret fixa l'excepció del permís retribuït per "qualssevol altres (persones) que prestin serveis que hagin estat considerats essencials".