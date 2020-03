Foment proposa que l'Estat assumeixi el 75% del permís retribuït recuperable

Foment del Treball ha proposat que l'Estat assumeixi el 75% dels costos laborals del permís retribuït recuperable en cas que les empreses no tinguin la liquiditat necessària i durant el període que durin les limitacions de mobilitat a activitats no essencials.





En un comunicat aquest diumenge, la patronal que presideix Josep Sánchez Llibre ha insistit que el Govern prengui mesures fiscals que "aportin liquiditat" a les empreses, després de conèixer les noves mesures aprovades pel Consell de Ministres per endurir el confinament dels ciutadans i reduir al màxim la mobilitat per contenir el coronavirus.













Ha criticat "la improvisació i precipitació" de les mesures anunciades durant un cap de setmana i d'aplicació immediata en 24 hores, sense proporcionar el marge suficient a les empreses per organitzar i atendre totes les seves obligacions amb empleats, proveïdors i clients.





Per a la patronal, "difícilment es podrà comptar amb la contribució de les empreses si, alhora, no s'acompanyen mesures excepcionals, urgents i temporals que promoguin la liquiditat de les empreses" perquè puguin afrontar els costos laborals per la parada de la activitat i la caiguda de la facturació.





SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT D'IMPOSTOS





Foment del Treball ha reiterat que les empreses requereixen la suspensió del pagament de l'IVA, l'IRPF, l'Impost de Societats i les cotitzacions socials, "perquè això representa capacitat de tresoreria i liquiditat".





Ha apuntat que aquest tipus de mesures són les que la Comissió Europea "considera prioritàries per no fulminar el teixit productiu" i ha exposat que el problema per a les empreses serà atendre els costos laborals en les pròximes setmanes, quan l'activitat i la facturació cauran a mínims, en les seves paraules.





La patronal ha preguntat com van a assumir les empreses els permisos retribuïts dels treballadors si es restringeix la seva activitat i per tant els seus ingressos, "si no s'ajornen les liquidacions tributàries, ni les quotes a la seguretat social, i si la liquiditat continua sense arribar".





"L'Estat ha de respondre davant les necessitats agudes de liquiditat i donar suport a les empreses amenaçades de fallida" per l'emergència del coronavirus, i Foment ha proposat que l'Estat assumeixi el 75% dels costos laborals del permís retribuït recuperable durant el període que duri la mesura i en el cas que les empreses no tinguin la liquiditat necessària.