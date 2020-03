El coronavirus podria acabar amb LaLiga per sempre

Molts diuen que el món ja no serà el mateix després del terratrèmol provocat pel coronavirus: ni l'economia, ni la forma de relacionar-se, ni tan sols l'esport. "Cal estudiar l'impacte global d'aquesta crisi. Ara és difícil, no sabem quan tornarem a la normalitat. Però fixem-nos en les oportunitats. Potser puguem reformar el futbol mundial fent un pas enrere. Amb formats diferents. Menys tornejos, però més interessants", va dir Gianni Infantino, president de la FIFA, l'organisme rector del futbol mundial, en una entrevista a la Gazzetta dello Sport.





MÉS INFORMACIÓ LaLiga se suspèn sense data de retorn davant la pandèmia del coronavirus





L'impacte econòmic provocat pel virus està portant a molts equips de futbol a negociar rescats per poder seguir mantenint el seu negoci, i aquest fet podria ser el brou de cultiu perfecte perquè els clubs, buscant reduir costos, acabin buscant opcions per jugar a menys competicions.





L'alternativa més plausible és la creació d'una gran Liga que inclogui tots els països europeus. Aquesta idea ha estat en la ment de la Fifa des de fa anys, i preveien la primera edició per 2021. No obstant això, amb l'arribada del coronavirus, pot ser que aquesta nova lliga acabi per fer desaparèixer a les altres.