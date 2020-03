Moncloa controla al detall les rodes de premsa per limitar el desgast del Govern

Ha estat una constant des de fa dues setmanes: rodes de premsa contínues encara que sense periodistes en què les preguntes dels mitjans de comunicació són llegides per Miguel Ángel Oliver, secretari de Comunicació de la Moncloa. Cadires buides, tot just soroll a la sala. Malgrat que els professionals de la comunicació han reclamat intervenir en directe a través de videotrucades, fins ara Moncloa s'ha negat a obrir aquesta possibilitat.





No obstant això, aquesta és l'opció que han posat a disposició dels mitjans formacions com Ciutadans i el Partit Popular. Tots dos usen plataformes digitals com Zoom per posar en contacte els seus líders, Inés Acostades i Pablo Casado, amb els periodistes que segueixen de forma habitual a tots dos partits.





Després d'aquesta estratègia comunicativa es troba la voluntat de desgastar el mínim possible a l'Executiu i, especialment, al president de Govern, Pedro Sánchez. La Secretaria d'Estat de Comunicació (SEC) va dissenyar aquestes rodes de premsa dos dies abans de l'anunci de l'estat d'alarma.





Mitjançant un xat habilitat el passat 12 de març, s'encomanava als periodistes a fer arribar les seves qüestions per via telemàtica, encara que sense la seguretat que aquestes anessin a ser realitzades davant els responsables polítics o tècnics.









La SEC compta amb l'avantatge que coneix el contingut de les preguntes amb antelació i que, per tant, pot preparar respostes "de manual" per als intervinents. Tot i així, l'equip monclovita tampoc té per què preocupar: en els últims dies s'han produït respostes vagues a qüestions concretes sense que hi hagi hagut possibilitat d'aprofundir per part dels mitjans de comunicació al no estar presents a la roda de premsa.





Actualment, formen part d'aquest xat periodistes de 125 mitjans diferents: 12 rotatius, quatre ràdios, cinc televisions, quatre agències, 22 capçaleres internacionals, 29 diaris digitals, cinc publicacions sanitàries, 42 autonòmics i dos més que no entren en cap de les categories anteriors.