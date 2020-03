Josep Ricart, l'escultor de Taradell, ens ha deixat

Sempre he dit que a la gent se la valora per com són de bones persones. Els títols o coneixements són secundaris. Les bones persones són especials, sense cap dubte i haurien d'abundar més.









A primera hora d'aquest dilluns, m'arribava un correu d'Anna, en el qual es em comunicava "el meu pare, Josep Ricart ha marxat aquest diumenge", la notícia m'ha deixat trist, per l'afecte i admiració que sentia per ell.





Josep Ricart, escultor de Taradell que vivia fa ja uns anys a Barcelona, on ha mort. D'ell puc dir unes quantes coses, però sobretot, que era una gran persona, a més d'un excel·lent escultor, no reconegut prou fins ara. El vaig conèixer fa ja més de 20 anys, per temes professionals. Des del primer moment la simpatia va ser mútua. El vaig tractar al llarg d'uns anys, després el dia a dia, ens va fer tenir menys contacte, però sempre tenia un record molt agradable d'ell i sempre a través de la seva filla em enviava records.





Ell sentia passió per les mans a l'hora d'esculpir les seves obres. Són moltes les mans que ha deixat plasmades. Afirmava que les mans diuen molt de les persones, que són l'expressió dels seus sentiments, que defineixen a les gents. No totes les mans haurà arribat a esculpir, moltes, em va dir un dia. No era l'única obra que li interessava, té variades: petites figures i grans monuments repartits per tot Catalunya. El seu llegat és molt ampli, han estat anys de treball lliurat a la seva passió; l'escultura. A Barcelona, el monument a l'Doctor Trueta, situat a la Rambla del Poble Nou és una de les seves grans obres de la qual gaudeixen cada dia, els centenars de persones que diàriament passen al seu costat i que alguns d'ells no saben el nom de l' autors. Són tantes i magnífiques les seves obres que és difícil enumerar-les totes.





Ricart era la bondat personificada. En cadascuna de les seves obres es podia interpretar un missatge: no eren les seves escultures simples obres belles, sinó que transmetia aquest missatge d'esperança, bondat i sentiments que sempre volia fer arribar a les persones. Mai li vaig veure enfadat i no tenia un no per resposta, quan li preguntava per una determinada obra: no la tinc, però la puc fer, solia dir. Persona de profundes conviccions religioses que posaven en pràctica en la seva vida diària, era tot un exemple.









Són nombroses les persones que a casa seva també compten amb algunes de les seves obres, jo tinc tres que al seu dia li vaig comprar en una exposició que va fer precisament a Poble Nou. Les guardo amb molt afecte i aquest matí, les he mirat amb més interès que mai i m'ha recordat l'explicació que de cadascuna d'elles em va fer al seu dia.





L'escultor de Taradell, s'ha anat amb la mateixa discreció amb què ha viscut els seus 94 anys . Ho ha fet en un moment molt complicat per la pandèmia de coronavirus. Sento, com molts el no poder donar-li l'últim adéu, però ell sap l'afecte i l'admiració que sentia. Espero que quan tot això hagi passat, que sigui més aviat que tard, se li pugui retre l'homenatge que es mereix i que la seva obra sigui reconeguda també per les autoritats corresponents. És un deute que té amb ell i que no cal deixar de recordar quan tot això hagi passat.





Bon viatge, Josep!