Fundació Naturgy ofereix online programes educatius per aprendre en família sobre energia i sostenibilitat

La Fundació Naturgy ha posat a disposició en format digital, a través del seu web, els recursos didàctics d’Efigy Education. Aquest programa presencial itinerant, suspès temporalment a causa de l’emergència sanitària pel Covid-19, aglutina tots els recursos educatius amb què dóna suport a docents de Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius durant el curs escolar.





Ara, a través d’Efigy Education digital, es pot accedir a material desenvolupat per experts, sobre temàtiques com la transició energètica, l’economia circular, la sostenibilitat, l’edificació eficient, l’eficiència energètica, la qualitat de l’aire i les noves tecnologies energètiques, entre d’altres. L’oferta inclou continguts interactius, per aprendre d’una forma amena amb aplicacions online, vídeos de divulgadors científics, i recursos amb activitats per realitzar a casa.





Construir un habitatge o una escola sostenible, fer una rehabilitació amb criteris d’eficiència energètica, analitzar com podem estalviar energia a la llar o conèixer l’impacte de les tecnologies de producció d’energia són algunes de les possibilitats que ofereixen els recursos més interactius.









La Fundació també recomana un cicle de cine familiar, per veure pel·lícules d’animació molt conegudes des d’una nova perspectiva, i prendre consciència així sobre els reptes energètics i ambientals actuals. Per això, ofereix una proposta d’activitats per realitzar a casa després de veure els llargmetratges.





Així mateix, posa a disposició dels usuaris experiments sobre energia, tallers tecnològics per comprendre conceptes clau de forma senzilla i divertida, i coneixements especialitzats sobre energia en l’àmbit de les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). En aquest sentit, la Fundació comptarà amb el suport de dos experts divulgadors científics com Dani Jiménez i Luis Quevedo, que col·laboren de forma habitual en programes de televisió dirigits als més joves, i que publicaran un videoblog al llarg dels propers dies en l’espai d’Efigy Education digital.





La nova experiència itinerant de la Fundació Naturgy, l’Energy Challenge, suspesa també de forma temporal, tindrà un espai en aquesta versió digital del programa Efigy Education. La comandant de la nau i el robot Energy 360 traslladaran els seus missatges per abordar el repte de la transició energètica des del sofà de casa, obrint un espai de reflexió en família sobre la situació climàtica del planeta i com revertir-la.





A través d’aquest espai, es podrà accedir també a Cinergía, una sèrie de curtmetratges que ensenyen sobre energia i promouen l’eficiència energètica a través d’històries protagonitzades per actors espanyols com José Coronado i Maribel Verdú, i directors com Isabel Coixet.





“Davant de la situació sense precedents en què ens trobem, ens correspon estar al costat de les persones amb les nostres propostes divulgatives per a nens, joves i adults”, afirma María Eugenia Coronado, directora general de la Fundació Naturgy. “Ara és més necessari que mai mantenir i facilitar l’accés als continguts formatius que habitualment impartim a les aules. És important que contribuïm, en la mesura de les nostres possibilitats, a assegurar l’activitat educativa a casa, divulgant contingut del currículum escolar i bons hàbits de consum energètic”.





Tots els recursos didàctics d’Efigy Education digital serviran també per què mestres i professors puguin seguir utilitzant-los aquests dies, per plantejar als seus alumnes tasques educatives i amenes alhora.





La Fundació Naturgy, creada l’any 1992, té com a missió la difusió, formació, informació i sensibilització de la societat en temes d’energia i medi ambient. La institució ofereix a docents i escoles un ampli catàleg formatiu, que compta amb el reconeixement i col·laboració d’institucions de referència en l’àmbit de l’educació i la investigació com la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).