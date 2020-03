Ábalos ordenarà a les comunitats reduir els seus respectius transports públics

El Ministeri de Transports instarà les comunitats autònomes i administracions locals a que redueixin l'oferta dels transports públics de la seva competència per tal d'adaptar-la a la menor demanda esperada per l'aturada de l'activitat econòmica no essencial.









Així ho va avançar la secretària general de Transports, María José Rallo, que va indicar que l'ordre ministerial que el titular de Departament, José Luis Ábalos, es disposa a signar aquest dilluns, suposarà retallar aquests serveis fins al grau d'oferta que solen prestar en caps de setmana o dies festius.





"Aquest dilluns, el ministre Ábalos signarà una ordre ministerial perquè totes les administracions públiques ajustin la seva oferta de transport públic a la qual solen oferir els caps de setmana per així adequar-la a la caiguda de demanda", ha avançat la 'alt càrrec' de Transports durant la compareixença diària del comitè tècnic de gestió de la crisi.