Seat estén l'ERTO als 80 empleats de Cupra

Seat ha decidit estendre l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que va presentar per als seus 14.771 empleats --si bé només l'aplicarà a aquelles persones que hagin de interrompre la seva activitat laboral pels efectes del coronavirus-- als 80 empleats de Cupra.





Així ho va comunicar el president de Seat, Carsten Isensee, en una carta als seus empleats la setmana passada en què atribueix aquesta mesura a la prolongació de l'estat d'alarma per la pandèmia del Covid-19.





"Com a conseqüència directa de la prolongació de l'estat d'alarma, que suposa també un important esforç addicional per al conjunt de l'empresa, hem hagut de estendre, al nostre pesar, l'afectació efectiva de l'ERTO, havent-se presentat a més, aquesta setmana, un altre per a Cupra", ha indicat Isensee.





Fonts l'automobilística han explicat que l'ERTO només s'aplicarà a qui no pugui desenvolupar la seva activitat pel coronavirus, igual que a Seat.





Isensee ha emmarcat aquesta mesura en el context excepcional generat pel coronavirus, una malaltia que ja ha afectat a deu empleats de la firma d'automoció --tots ells estables i rebent l'atenció sanitària necessària-- i el nombre de persones amb mesures preventives des l'inici del Covid-19 puja a 661.





La firma amb seu a Martorell (Barcelona) va tancar l'exercici 2019 amb un benefici net de 346 milions d'euros, fet que suposa un increment del 17,5% en comparació amb els 294 milions que va guanyar el 2018, i la xifra de negoci va ser de 11.157.000 d'euros, un 11,7% més.





"La pandèmia del coronavirus, però, impedeix qualsevol estimació fiable sobre l'impacte en l'economia mundial i en els resultats de Seat a 2020", ha advertit Isensee.









REPTES DE SEAT





Per això, ha apuntat que caldrà treballar de manera "molt intensa" per afrontar els reptes que afectaran el negoci, com la caiguda dels mercats i, especialment, els efectes del Covid-19.





"En aquest entorn, l'aplicació de mesures per assegurar la liquiditat serà de màxima importància mentre segueixi la crisi. Quan aquesta passi, la prioritat serà reprendre el més aviat possible la producció i les vendes amb normalitat", ha assegurat.





Isensee també ha expressat en la carta, avançada per Cinco Días, el seu orgull per la participació de l'equip de Seat a projectes per frenar la propagació del coronavirus.