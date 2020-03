Mascaretes i altres foteses: més val un amic que una central sucrer

Al farmacèutic del meu barri no li agrada perdre el temps i menys ara, amb la feina que té i la cura que posa a en fer-ho. De manera que per evitar clients als quals no pot atendre com voldria, ha posat un cartellet a l'entrada del seu despatx de farmàcia que resa: "Demanem disculpes als nostres clients per no poder servir-los com desitjaríem mascaretes, guants, alcohol" o, dit d'una altra manera, feu el favor de no molestar. Això sí: a l'aparador i al costat dels habituals anuncis de productes de bellesa o parafarmàcia, hi ha unes ampolletes de líquid desinfectant fet a base d'alcohol i alguna cosa més a cinc vegades el preu de l'alcohol a seques.





Vaig consultar amb Sofia, una de les nenes de casa, que estudia l'ESO, sap navegar amb habilitat per internet i em treu de més d'una dificultat. Comencem per l'alcohol. No hi ha manera de trobar res a preus assequibles. Estem a punt de tirar la tovallola i comprar una ampolla d'absenta que té 76º graus, però la cosa em sembla una mica 'chusca' i potser no excessivament eficaç. A la fi trobem unes ampolletes de 125 mm d'alcohol de 96º a menys de dos euros. No està malament, però resulta que el sistema només admet demanar una amb la qual cosa, unida a les despeses d'enviament a domicili, puja a més de sis euros. Què hi farem!





El dia dels fets no tocava buscar guants -miraculosament vam aconseguir una caixa en una farmàcia dos dies abans d'estat d'alarma- i anem a per les mascaretes. La nena ha de navegar una bona estona perquè haver-n'hi, n'hi ha, però a preu d'or. Al cap d'una estona troba un lot de 25 a preu assequible i formalitzem la comanda. Això va ser el dia 13. En origen despatxen la comanda ràpidament i el 24 ens arriba informació de l'itinerari, indicant que el paquetet està 'a la duana! on es passa la resta de la setmana ja que, pel que es veu, hi ha molta mercaderia a l'espera. Dilluns 30 vam rebre per fi el missatge que anuncia l'arribada immediata -és un dir- de les mascaretes aquest mateix dia, però amb una nota addicional: cal pagar 12'44 euros suplementaris en concepte de 'drets de duana i de gestió! Valga'mDéu! Ara entenem per què li costa tant al Ministeri de Sanitat aconseguir que arribin les maleïdes mascaretes.





Sort que em diu un amic industrial i em diu que la seva empresa, dedicada a altres menesters, està començant a fabricar mascaretes en territori nacional. "No podries enviar-me algunes?", li pregunto com qui no vol la cosa. "Sí, és clar, deixa atendre primer les necessitats més urgents dels hospitals i te les remeto". Com diuen a Cuba: "més val un amic que un central sucrer".